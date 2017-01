„Leistung ist mit Geld nicht zu bezahlen“

Hainstadt. Die Mitglieder des Maschinenrings Odenwald-Bauland haben am Dienstagabend in der Hainstadter Mehrzweckhalle auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Gastredner Manfred Nüssel, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes, informierte in seinem Vortrag darüber, wie wichtig es sei, dass sich die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit besser in der Öffentlichkeit präsentiere.

"Unser Berufsstand steht seit Jahren unter Druck", stellte Maschinenring-Vorsitzender Mathias Berberich zu Beginn der Versammlung fest. "Das größte Bestreben des Maschinenrings besteht darin, die Landwirte mit ihren Betrieben zu unterstützen." Er appellierte an die anwesenden Landwirte, ihre Investitionen in ihren Maschinenpark zu überdenken. Der Maschinenring selbst blicke auf ein "schaffensreiches Jahr" zurück. Man habe drei neue Mitarbeiter eingestellt, da die Aufgaben für den Ring zugenommen hätten.

"Der Maschinenring bietet Hilfestellung in fast allen Lebenslagen", sagte Bürgermeister Roland Burger in seinem Grußwort. Diese Organisation kümmere sich unter anderem um die Landschaftspflege, nachwachsende Rohstoffe und die Grüngutverwertung. Dabei arbeite man auch mit Kommunen zusammen. "Der Maschinenring nimmt die Betriebe mit auf den Weg der Veränderung", zeigte sich der Bürgermeister überzeugt.

"2016 war wieder ein Jahr vieler Veränderungen", sagte Geschäftsführer Burkhard Trabold zu Beginn seines Tätigkeitsberichts. So nahmen er und sein Team an vielen Tagungen und Arbeitssitzungen teil. Für die Güllegemeinschaft habe man Frieder Blum eingestellt, für die "MR-Agrarservice GmbH" Pascal Bier und für die "Grüngut GbR" Markus Weismann. Seit Beginn vergangenen Jahres liegt auch die Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft Walldürner Höhe in den Händen des Maschinenrings.

Vielfältige Aktivitäten

Wie Burkhard Trabold erläuterte, bestehe der Bereich der Grüngutverwertung in diesem Jahr seit 25 Jahren. Im Auftrag der Abfallwirtschaftsgesellschaft Neckar-Odenwald (AWN) bereite man das Grüngut im Neckar-Odenwald-Kreis auf, und seit diesem Jahr auch für den Landkreis Miltenberg. Im vergangenen Jahr schaffte der Maschinenring mehrere neue Geräte an, unter anderem einen Schredder, einen Hacker und eine Mähraupe. Im Bereich der Landschaftspflege biete der Maschinenring derzeit insgesamt 15 Landwirten ein Nebeneinkommen.

Für seine Mitglieder organisiert der Maschinenring auch Reisen. So besuchte man den Schwarzwald und das Elsass sowie Südtirol. Im Januar unternimmt man eine Skitour in den Arlberg und im Herbst eine Reise nach Südafrika. Als besondere Veranstaltungen nannte Trabold den Tag der "gläsernen Produktion" auf dem Ferienbauernhof Gerig, den Feldtag in Götzingen, den Informationstag bei der Firma Claas sowie die Altheimer Maistage. Mit der mobilen Presse des Maschinenrings habe man im vergangenen Herbst rund 17 000 Liter Saft aus Äpfeln der Mitglieder erzeugt.

"Die Landwirtschaft muss wieder in die Mitte der Gesellschaft", forderte Manfred Nüssel, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes. Im Jahr 2050 werde ein Landwirt im Durchschnitt so viel produzieren, dass 200 Menschen davon leben könnten. Dass dies möglich werde, dafür werde die Entwicklung der Landwirtschaft zu einem "Farming 4.0" sorgen.

Dies bedeute: Durch technische Errungenschaften, sogenannte "tierische Veredelung", die sich aber auch am Tierwohl orientiere, und durch eine zunehmende Digitalisierung könne man effektiver, kostenbewusster und umweltfreundlicher düngen. Auf diese Weise lasse sich die Produktion um bis zu 60 Prozent steigern. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen", sagte Nüsser. Kritik übte der Präsident an der Wahrnehmung der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit. "Wir müssen die moderne Landwirtschaft zeigen", forderte er. "Wir sind wesentlich nachhaltiger geworden." Als Beispiele dafür nannte er die biologische Schädlingsbekämpfung mittels Drohne. "Unser Ziel sind gesunde Pflanzen für gesunde Nahrung mittels nachhaltiger und kostengünstiger Produktion." Um Negativschlagzeilen und einem falschen Bild von Landwirtschaft zu begegnen, habe man die Vermarktungsorganisation "Forum moderne Landwirtschaft" gegründet.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig pflichtete dem Hauptredner bei: "Wir müssen anpacken. Das, was unsere Bauern leisten, ist nicht mit Geld zu bezahlen." Er wünschte sich mehr Wertschätzung der Gesellschaft für diese Leistung. Denn dass die Lebensmittel immer besser würden, dafür seien letztlich auch die Bauern verantwortlich. mb