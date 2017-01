Langjähriger Leerstand geht zu Ende

Der Fortbestand der Charles-Vögele-Filiale im Einkaufszentrum am Sendeturm scheint bis auf Weiteres gesichert. Die Boutique "Flic Flac" in der Marktstraße hat dagegen geschlossen. Die Besitzerin ist in den Ruhestand gegangen.

Buchen. Zahlreiche Gerüchte über das Schließen bestehender und das Öffnen neuer Geschäfte machen in Buchen derzeit die Runde. Geschäftsfleute und Immobilienbesitzer zeigen sich teilweise zugeknöpft. Festzustehen scheint, dass das Modegeschäft Vögele im Einkaufszentrum am Sendeturm nicht schließt und im ehemaligen "Ihr-Platz"-Laden am Marktplatz ein Textilausstatter einzieht.

Das Schweizer Bekleidungshaus Charles Vögele ist schon im September vergangenen Jahres von dem italienischen Finanzinvestor Sempione Retail übernommen worden. Denn die Bekleidungshauskette schrieb schon seit einigen Jahren rote Zahlen. Vögele verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Österreich, Ungarn und Slowenien. In Deutschland sind in 284 Filialen rund 2000 Mitarbeiter beschäftigt.

Diese Woche berichtete die schweizerische "Handelszeitung", dass "ein Großteil der deutschen Charles-Vögele-Filialen (...) von den Handelsunternehmen Tedi, Woolworth und KiK übernommen" würden. Die drei deutschen Handelshäuser hätten entsprechende Vereinbarungen über den Kauf unterzeichnet. Andreas Schifferdecker von der "Schifferdecker Verwaltung KG", die für das Einkaufszentrum am Sendeturm in Buchen zuständig ist, ist sich sicher, dass die Vögele-Filiale in seiner Immobilie nicht an Tedi, Woolworth oder KiK fällt.

Entscheidung im März

"Das geht nicht ohne mein Einverständnis als Vermieter", sagt er. "Diese Konzerne würden nie auf so eine große Fläche gehen und auch nicht die vereinbarte Miete bezahlen wollen." Schifferdecker weiß, dass nur 60 bis 70 Prozent der deutschen Vögele-Filialen verkauft würden. Für die restlichen 30 bis 40 Prozent werde derzeit ein zweites Konzept getestet: eine neue Firma unter einem neuen Namen. Im März werde sich entscheiden, ob dieses Konzept mit den verbliebenen Filialen und damit auch in Buchen umgesetzt werde. Nach den Worten von Andreas Schifferdecker gehört das Buchener Vögele-Geschäft zu den zehn besten in ganz Deutschland. Sicher sei dagegen, dass Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres die Kaufland-Filiale umgebaut werde, selbstverständlich im laufendem Betrieb.

Derweil ist im Erdgeschoss der Marktplatzbebauung, im ehemaligen "Ihr-Platz"-Laden, Leben eingekehrt. Dort wird derzeit umgebaut. Kürzlich haben Handwerker eine Automatik-Tür installiert. Für den 7. oder 8. März plant die Firma "nieder-groh mode + trend GmbH" die Eröffnung einer Filiale.

Nach den Worten von Lisa Neuz wird ihr Unternehmen auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 400 Quadratmetern hochwertige Mode "für die moderne Frau" anbieten. Niederle-Groh besitzt bereits ein Modegeschäft in Igersheim mit einer Verkaufsfläche von rund 2000 Quadratmetern.

Dass mit dieser Vermietung ein jahrelanger Leerstand beendet ist, freut Elke Schäfer, die Eigentümerin der Immobilie. Für den ehemaligen "Quick-Schuh"-Laden im selben Gebäude, der seit kurzem leer steht und ebenfalls Elke Schäfer gehört, gibt es dagegen noch keine ernstzunehmenden Interessenten.

Im Januar schloss die Boutique "Flic Flac" in der Marktstraße, weil die Besitzerin in den Ruhestand wechselte. Bei Kurt Hemberger senior, dem das Haus gehört, haben sich schon einige Mietinteressenten gemeldet. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Erweiterungspläne

Auch in der Gewerbeimmobilie am Musterplatz, in der unter anderem ein dm-Markt untergebracht ist, stehen Veränderungen an. "Wir freuen uns über den äußerst positiven Zuspruch unserer Kunden in Buchen. Tatsächlich planen wir aufgrund dessen eine Erweiterung der Verkaufsfläche durch Hinzunahme der angrenzenden, derzeit noch von Herrenmoden J. Silberzahn genutzten, Fläche", sagte Petra Schindler-Schwind, die zuständige Gebietsverantwortliche der Drogeriemarktkette "dm". Im Zuge der Bauarbeiten wolle man außerdem gemeinsam mit der Stadt Buchen einen barrierefreien Zugang zum dm-Markt schaffen.