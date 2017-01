Langjährige Mitglieder wurden geehrt

Hollerbach/Oberneudorf. Seine jährliche Winterfeier hielt der Kirchenchor Hollerbach-Oberneudorf im Pfarrheim in Hollerbach ab . Zuvor hatte der Chor den von Kaplan Claudius Dufner zelebrierten Gottesdienst musikalisch umrahmt.

In seiner Ansprache bedankte sich Kaplan Dufner bei den Sängerinnen und Sängern, sowie allen Verantwortlichen für deren Einsatz und die gelungenen Gottesdienstgestaltungen im vergangenen Jahr.

Nach dem Abschluss der Messfeier wurden durch den Vorsitzenden Konrad Roos, Kaplan Claudius Dufner, in Vertretung für Präses Johannes Balbach, und den Dirigenten Jochen Schwab langjährige aktive Chormitglieder mit einer Urkunde der Diözese Freiburg ausgezeichnet.

Auszeichnungen erhielten Maria Schwab für 65 Jahre, Edgar Röckel und Joseph Pföhler für 60 Jahre. Konrad Roos für 50 Jahre sowie Beate Biemer für 40 Jahre. Wiltrud Pföhler, Diane Henk, Paula Geier, Erika Kemmerer, Sigrid Ohnhäuser, Ursula Breunig für jeweils 25 Jahre. Martina Wießler und Annette Rohmann für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft.

42 Chortreffen und viele Termine des Kirchenchores im vergangenen Jahr zeigen deutlich, dass der Kirchenchor eine sehr aktive und beliebte Gemeinschaft ist, so der Vorsitzende Konrad Roos in seinem Rückblick. Neben den langjährigen aktiven Mitgliedschaften erkennt man das auch daran, dass zusätzlich aktive Sängerinnen und Sänger gewonnen werden konnten.

Einen besonderen Dank des Vorsitzenden Roos ging, auch im Namen des gesamten Chores, an den Chorleiter Jochen Schwab, dessen Einsatz und Kreativität wesentlich für die Singfreude und das hohe musikalische Niveau verantwortlich sind. In der Vorschau für das Jahr 2017 zeigte Roos wieder viele Termine auf, welche sich derzeit in der aktiven Planungsphase befinden.

Jochen Schwab äußerte sich in seinem Resümee erfreut über die vielen Ehrungen langjähriger Mitglieder und der treuen Sängerschaft aller Chormitglieder sowie das starke Gemeinschaftsgefühl. Das Kapital des Dirigenten sind die Chormitglieder. Da ist der Kirchenchor Hollerbach-Oberneudorf gut aufgestellt. Die musikalischen Fähigkeiten wurden weiterhin stark ausgebaut und der Chor ist klanglich über viele Musikrichtungen hinweg sehr tragfähig. Um die Zukunft weiterhin so positiv gestalten zu können, ist es aber auch eine elementare Aufgabe des Chorleiters neue Sängerinnen und Sänger für diesen Chor zu begeistern. Hierzu plane er einige Aktivitäten und Projekte, um den Chor für weitere Interessierte zu öffnen und für den Chorgesang zu begeistern, so Schwab. Sein Dank galt allen Chormitgliedern und Vorständen für deren Zeit und Einsatz. Ohne diese vielen Schultern wäre eine solch hohe Aktivität nicht möglich.

Ein besonderer Dank galt Roland Ohnhäuser, der seitens der politischen Gemeinde mit der Bereitstellung des Proberaumes eine große Unterstützung gibt. Der Proberaum ist für uns ein wichtiger und schöner Ort, welcher wesentlich zum Erfolg und zur Gemeinschaft des Chores beiträgt, betonte Schwab. Auch an Christa Noe, welche unermüdlich für jeden Auftritt und jede Probe die Noten zusammenstellt, ging ein Dankeschön.

Nach dem offiziellen Teil und dem gemeinsamen Abendessen zeigte sich, dass der Chor es auch gut versteht, neben dem Gesang in der Gemeinschaft zu feiern und die Kameradschaft zu pflegen. Alfons Beeser zeigte in bekannter und gekonnter Weise mit selbst aufgenommenen Videos und Bildern einen Jahresrückblick der wichtigsten Stationen im Jahr 2016 auf. wbe