Kunst gegen Gewalt und Rassismus

Professionelle Anleitung bekamen die Schüler des ZGB unter anderem in Workshops zu "Theater" (oben), "Breakdance" (links unten) und "Trommeln".

„Instant Acts“ gastierten an der ZGB:

Beatboxing oder Zirkusgymnastik gegen Gewalt und Rassismus? Was sich zunächst nach einem skurrilen Unterfangen anhört, ist ein Konzept mit Erfolgsgeschichte. Sein Name: "Instant Acts".

Buchen. Schreie hallen aus einem Klassenzimmer, in dem daneben tobt eine Bande Jugendlicher herum und ein paar Meter weiter formen Schüler einen Trommelkreis.

Was sich nach dem Alptraum eines jeden Lehrers anhört, war ein Verhalten, das in der Zentralgewerbeschule (ZGB) gestern ausdrücklich erwünscht war. Denn dort gastierten die "Instant Acts", eine internationale Gruppe verschiedenster Künstler, um gemeinsam mit den Schülern Darbietungen einzuüben, die sie am Nachmittag performen sollten. Dabei hatten sie unter anderem die Workshops "Beatbox", "Körpertheater" oder "Breakdance" zur Auswahl. Schwerpunkt des pädagogischen Tagesprogramms war die Gewalt- und Rassismusprävention.

Deutschlandweit unterwegs

Bereits seit 23 Jahren bestehe das Projekt, erklärte Initiator Til Dellers im FN-Gespräch, der die Bande von Künstlern aus aller Herren Ländern, die jährlich durch Deutschland tourt, jedes Mal neu zusammenstellt. Hintergrund sei die Fremdenfeindlichkeit 1991 beziehungsweise 1992 gewesen, die sich heute wieder aktueller denn je bemerkbar mache.

Tatsächlich, so ZGB-Lehrerin Dorothee Rittmann-Minninger, bestehe auch an der Schule das Problem. "Dieses wird zwar selten offen geäußert - zumindest nicht in unserem Beisein - aber wir bekommen schon mit, dass viele Schüler Vorurteile haben", fügte Kollege Thomas Högerl hinzu.

Selbst nach zwei Jahrzehnten habe sich an der Grundstruktur des Projekts nicht viel geändert, erklärte Dellers. "Es geht darum, Disziplin zu beweisen und die Angst, sich zu öffnen, zu bekämpfen. Denn genau die ist es, die letztendlich zu Rassismus und Gewalt führt."

Das Zusammenarbeiten mit den Künstlern, die in diesem Jahr beispielsweise aus Frankreich, Montenegro oder Schweden kommen, solle dabei helfen, Vorurteile abzubauen. Dass "Instant Acts" ein Konzept mit Erfolgsaussichten ist, habe Dellers über die Jahre schon öfters erlebt. Gerade in den Jugendvollzugsanstalten sei ihm einige Male berichtet worden, dass die Gewalt nach dem Projekt eklatant zurückgegangen sei.

Bereits im letzten Jahr habe die ZGB-Lehrerin Rittmann-Minninger sich das Projekt in Limbach angeschaut und sei sofort begeistert gewesen. Das ZGB erhoffe sich durch "Instant Acts" gleich mehrere Vorteile.

"Zum einen haben wir zwei neue Flüchtlingsklassen, in denen einige Schüler nun auch gut genug Deutsch sprechen, um sie in Berufsschulklassen zu integrieren." Es sei aber auch eine tolle Gelegenheit für die Schüler, sich auch über die gewohnten Lerngruppen hinaus kennenzulernen.

Lehrer Högerl betonte außerdem, dass den insgesamt 150 Schülern durch "Instant Acts" eine Bildungskomponente zu Gute kommt, die sie in einer Berufsschule sonst - "leider" - nicht so oft geboten bekommen. "Wer sich wirklich dafür interessiert, muss in eine Arbeitsgemeinschaft. Wir haben keinen Kunst- und keinen Musikunterricht."

Überraschung

Umso schöner sei es für die beiden Lehrkräfte gewesen, wie selbst die sonst eher schüchternen Schüler fleißig mitmachten. Besonders die Jugendlichen der Flüchtlingsklasse sorgten in diesem Zusammenhang für eine Überraschung, als sich viele ausgerechnet für den extrovertierten Workshop "Körpertheater" entschieden. Nachdem also der Vormittag für die Vorbereitung und Einübung der Performances genutzt wurde, ging es mittags in der Kreissporthalle ans Eingemachte.

Auch wenn einige der Schüler sichtlich nervös waren, glänzten sie durch die Bank weg mit ihren Darbietungen - vor allem, wenn man den geringen Vorlauf bedenkt. Stolz über ihr Produkt und gestärkt durch den Applaus der Mitschüler, durften sich die "ZGBler" am Nachmittag dann zurücklegen und die Künstler arbeiten lassen, die zum Abschluss des Tages selbst einen Auftritt hinlegten.