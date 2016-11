Klaus Holderbach: „Bei Großfusionen wären wir verloren“

Neckar-Odenwald-Kreis. Um Synergien zu nutzen, denken Volksbank Mosbach und Volksbank Franken über eine Fusion nach: "Wir stecken mitten in der Diskussion", so Volksbank-Vorstandsvorsitzender Klaus Holderbach, der dem Thema persönlich positiv gegenübersteht. "Eine Fusion brächte deutlich mehr Spielräume." Die nächsten Monate sollen in dem Punkt Klarheit bringen.

"Eine Fusion ist für unser Haus derzeit kein Thema", erklärt dagegen Vorstandsvorsitzender Gerhard Stock für die nach früheren Zusammenschlüssen bereits vergleichsweise große Sparkasse Neckartal-Odenwald. Allerdings werde es bei gleichem Zins- und Regulierungsdruck in den nächsten fünf bis zehn Jahren "mehr Fusionen und eine ganz neue Bankenlandschaft" geben, ist Stock sicher.

Anhängsel von Ballungszentren

Bei allen Einsparversuchen wollen beide Institute ihr großes und kundenfreundliches Bankstellen- und Automatennetz erhalten. Schließlich, so Klaus Holderbach, macht genau das die Stärke der örtlichen Banken aus, ebenso die Verwurzelung in der Region und die Nähe zu den Privat- und Firmenkunden. "Würden die regionalen Banken und Sparkassen in größeren Einheiten aufgehen, dann wären wir nur noch ein Anhängsel von Ballungszentren", fürchtet Holderbach. "Dann wären wir verloren."

Das sieht Stock ähnlich, und er verweist auf ein weiteres Problem: Die mittelständischen Betriebe im Südwesten seien auf die lokalen Institute angewiesen, und gerade für sie werden die Kredite durch die Bankenregulierung ("Basel III") und die möglicherweise steigenden Eigenkapitalforderungen noch teurer und schwerer zu erlangen.

Grundsätzlich schätzt Holderbach die Situation der Volksbank Franken noch positiv ein. "Wir sind handlungsfähig, müssen aber an bestimmte Dinge rangehen." Das Kredit- und Einlagengeschäft laufe gut, man werde aber insgesamt nicht die Ergebnisse des Vorjahres erzielen.

Für die Sparkasse Neckartal-Odenwald erklärt Gerhard Stock: "Das Ergebnis von 2015 war ordentlich. Auch 2016 läuft noch einigermaßen, wenngleich der Ertrag wegen der nachlassenden Zinsspanne nach unten geht. Aber der Kostendruck hält an, es wird nicht besser. Im Gegenteil. Je länger die Niedrigzinsphase anhält, umso schwieriger wird es."

Zins darf nicht zu schnell steigen

Was bleibt, ist die Hoffnung: Dass die EZB ihre Zinspolitik ändert, die vielfältige Probleme nicht zuletzt bei der Altersvorsorge auslöst - weil keine klassische Anlage mehr die nötige Rendite abwirft. "Ein Niveau von zwei bis drei Prozent wäre vernünftig", hofft Holderbach.

Gerhard Stock setzt auf ein nur leicht steigendes Zinsniveau. Denn würde der Zinssatz plötzlich stark steigen, müssten die Banken den Sparern wieder viel Geld "geben", hätten auf der anderen Seite aber noch viele langfristig festgeschriebene Kredite aus den letzten Jahren stehen, die nur niedrige Zinsen bringen.

Ohnehin glaubt Stock nicht, dass die EZB die Zinsen anhebt: "Die Politik hat daran kein Interesse. Die Staaten entschulden sich und bekommen sogar noch Geld, wenn sie Kredite aufnehmen."