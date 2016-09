Jubilaren hohe Fachkompetenz bescheinigt

Buchen. Bei einer Feierstunde in der Volksbank Franken wurden Gaby Holderbach und Wolfgang Ullrich für jeweils 40-jährige Tätigkeit geehrt. Vorstandsvorsitzender Klaus Holderbach begrüßte zu der Feierstunde zahlreiche Gäste, beglückwünschte die beiden Jubilare und würdigte das Engagement, die Zuverlässigkeit und die stete Bereitschaft der Geehrten, Verantwortung zu übernehmen und ihre hohe Fachkompetenz in den jeweiligen Aufgabenbereichen einzubringen.

Der Vorstandsvorsitzende Klaus Holderbach skizzierte die beruflichen Werdegänge der Geehrten und lobte die langjährige Zugehörigkeit zur Volksbank Franken. Gaby Holderbach wurde nach Beendigung ihrer dreijährigen Ausbildung zur Bankkauffrau im Jahr 1979 zunächst in der Serviceberatung in den Bankstellen Hettingen, Götzingen und Rinschheim eingesetzt. Im Jahr 1982 übernahm sie die Leitung der Bankstelle Götzingen und zeichnete für die umfassende Kundenberatung verantwortlich.

Infolge einer Arbeitszeitreduzierung im Jahr 2000 wechselte Holderbach in den Kundenservice beziehungsweise Vertriebsunterstützung der Bankstellen Hettingen und Rinschheim. Im April 2015 übernahm sie zusätzlich den Kundenservice in der Bankstelle Götzingen. Nicht unerwähnt blieb ihr innerbetriebliches Engagement als gewähltes Mitglied des Betriebsrates in den Jahren 1990 bis 1998.

Wolfgang Ullrich begann am 1. August 1976 die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Bauland in Adelsheim und wurde anschließend in das Angestelltenverhältnis übernommen. Zunächst wurde er in der Serviceberatung der Bankstelle Adelsheim eingesetzt. Nach erfolgreichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wurde ihm im Jahr 1988 die Leitung der Bankstelle Bofsheim übertragen. Aufgrund seiner fundierten Fachkenntnisse qualifizierte er sich zum Privatkundenberater und wurde mit neuen Aufgabenstellungen in der Vermögens- und Wertpapierberatung betraut. In dieser Funktion ist er noch heute im Bankstellenbereich Adelsheim tätig. Wolfgang Ullrich habe damit die positive Entwicklung des Beratungsteams in Adelsheim maßgeblich geprägt.

Vorstandsvorsitzender Klaus Holderbach sprach den Jubilaren Dank und Anerkennung für die langjährige Mitarbeit aus. Er bezeichnete die Geehrten als Mitarbeiter, die bei Führungskräften und Kollegen aber insbesondere bei den Kunden der Volksbank Franken Anerkennung und große Wertschätzung erworben haben. Er dankte für das überdurchschnittliche Engagement und überreichte Geschenke sowie die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer.

Im Namen der Städte Buchen und Adelsheim gratulierten die Bürgermeister Roland Burger sowie Klaus Gramlich und überreichten jeweils im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Beide erklärten übereinstimmend, dass die Volksbank Franken sich glücklich schätzen darf, solch engagierte und treue Mitarbeiter in ihren Reihen zu haben. Die kommunalen Vertreter übergaben jeweils ein Präsent und bedankten sich für die langjährige Betriebstreue.

Betriebsratsvorsitzender Johannes Lehrer und Betriebsratsmitglied Pascal Mathes überbrachten die Glückwünsche der gesamten Belegschaft, gratulierten zum Jubiläum und überreichten den Jubilaren jeweils ein Geschenk. Den Glückwünschen schlossen sich die beiden Bereichsleiter der Bankstellenbereiche Hettingen und Adelsheim, Dirk Gremminger und Steffen Kuhn, an und bedankten sich für die langjährige Treue sowie engagierte Zusammenarbeit. Zum Schluss der offiziellen Feierstunde lobte Wolfgang Ullrich auch im Namen von Gaby Holderbach das gute Miteinander und die stets angenehme und kollegiale Zusammenarbeit innerhalb der Volksbank Franken.