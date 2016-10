In der Stadthalle Buchen sind zwei Filme zu sehen

Kinomobil in Buchen:

Buchen. Zwei Filme zeigt das Kinomobil am Mittwoch, 12. Oktober, in der Stadthalle. Der Film "Ente gut - Mädchen allein zu Haus" ist eine berührende Geschichte über zwei starke Mädchen. Abends um 19.30 Uhr wird der Film "Nur wir drei gemeinsam", ein optimistisches Plädoyer für Liebe und Menschlichkeit gezeigt.

Beim Film "Ente gut - Mädchen allein zu Haus" muss Linhs Mutter kurzfristig nach Vietnam reisen, um sich um die kranke Oma zu kümmern. Linh und ihre kleine Schwester Tien bleiben allein zurück. Dabei ist Linh gerade einmal elf Jahre alt. Und nicht nur das: Neben Haushalt und den täglichen Schulaufgaben muss auch noch der vietnamesische Imbiss am Laufen gehalten werden. Und niemand darf wissen, dass die beiden Mädchen ohne ihre Mutter klarkommen müssen.

Beim Abendfilm "Nur wir drei gemeinsam" wird Anfang der 1970er Jahre der Iran von politischem Tumult bestimmt. In der Hauptstadt Teheran kämpfen Menschen erst gegen das brutale Schah-Regime. Hibat steht dabei mit Mut, Entschlossenheit, aber auch einer ordentlichen Portion Humor an vorderster Front. Gemeinsam mit seiner Frau kämpft er gegen die Obrigkeit. Doch als der Druck zu groß wird, bleibt ihnen nur noch die Flucht. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Hibat und seiner Familie, die sich in Frankreich ein neues Leben aufbauen. Eine Geschichte mit Witz, Verstand und Leidenschaft.

Das Kinomobil zeigt in Kooperation mit dem Bürgernetzwerk an folgenden Terminen Filme in Buchen: Mittwoch, 9. November und Donnerstag, 8. Dezember. Weitere Informationen über das Kinomobil und das Programm finden sich auch auf www.kinomobil-bw.de.