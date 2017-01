Gymnastikraum ein großes Stück näher

Die Aktion "Sportvereint" zum 20. Geburtstag der Dietmar-Hopp Stiftung beschert auch dem TSV Buchen einen Geldpreis in Höhe von 20 000 Euro.

Buchen. Mit der Übergabe des Förderschildes seitens der Dietmar-Hopp Stiftung schlug der TSV Buchen ein weiteres erfolgreiches Kapitel in seiner Vereinsgeschichte auf. Damit würdigte die Stiftung das Engagement sowie die außergewöhnliche Vereinsarbeit des TSV Buchen und attestiert dem Verein zugleich die erfolgreiche Teilnahme an ihrer Aktion "Sportvereint", die weiteren 19 Sportvereinen aus der Metropolregion Rhein-Neckar diesen Geldsegen bescherte.

Der Vorsitzende des TSV Buchen, Kurt Bonaszewski hieß die geladenen Gäste am Freitagnachmittag in der TSV-Halle willkommen, die zunächst einen kurzen Einblick über die Aktion der Dietmar-Hopp Stiftung bekamen, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 zahlreiche gemeinnützige Objekte unterstützt und seitdem rund 550 Millionen Euro ausgeschüttet hat, die der Stifter Dietmar Hopp aus seinem Privatbesitz in das Stiftungsvermögen eingebracht hatte.

Der Schwerpunkt der Förderaktivitäten liegt dabei in der Metropolregion Rhein-Neckar, mit der sich der Stifter besonders verbunden fühlt. Ein besonderes Anliegen von Dietmar Hopp ist es, damit gemeinnützige Organisationen in den Bereichen Jugendsport, Medizin, Soziales und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar zu fördern und zu unterstützen.

Kindergruppe aktiv

Mit dem "Körperteil-Blues" eröffnete die Kindergruppe des TSV den sportlichen Teil der Nachmittagsveranstaltung, ehe die Seniorengruppe "50Plus" Einblicke in ihr vielseitiges, wöchentliches Sportprogramm präsentierte. Als Vertreter der Dietmar-Hopp Stiftung war Sportreferent Henrik Westerberg nach Buchen gekommen, um dem TSV die Übergabe des Förderschildes offiziell auszuhändigen. Der beglückwünschte den Verein zu seiner erfolgreichen Teilnahme und gab den Anwesenden zunächst einen Einblick in die Aktion, die im Frühjahr 2016 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Dietmar-Hopp Stiftung ins Leben gerufen wurde.

Mehr Bewegung

Diese wirbt für mehr Bewegung unter Senioren und möchte generationsübergreifend entsprechende Initiativen fördern und außergewöhnliche Vereinsarbeit für Menschen jeden Alters auszeichnen. Die ausgezeichneten Sportobjekte sind vorbildlich sowie innovativ und sollen neben Senioren auch Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zum Mitmachen animieren.

Von dem Projekt "Enkel trainieren Großeltern", das der TSV Buchen bei der Dietmar- Hopp-Stiftung anlässlich ihrer Aktion eingereicht hatte war die Jury so überzeugt, dass sie den Beitrag des TSV zugleich mit insgesamt weiteren 19 Sportvereinen aus der Metropolregion Rhein-Necker auf eine Stufe stellte und mit 20 000 Euro honorierte, so der Sportreferent Henrik Westerberg.

Über die generationenübergreifenden Betätigungen konnten sich die Anwesenden beim anschließenden Auftritt der Seniorengruppe und der Jugendgruppe "Next Level" ein Bild machen, die mit ihrer WM-Show einmal mehr ihre sportlichen und tänzerischen Leistungen unter Beweis stellen konnten.

"Kleine Stadt - große Sportler", damit brachte es Bürgermeister Roland Burger treffend auf den Punkt, der in seinem Grußwort die sportliche Einstellung des TSV Buchen unterstrich und die Dichte mit insgesamt 40 Sportvereinen hervorhob. Dabei nutzte er die Gelegenheit, dem TSV für sein Engagement bei seinen vielfältigen Projekten zu danken und zeigte sich erfreut über die Auszeichnung der Dietmar-Hopp Stiftung.

Sportkreisvorsitzender Manfred Jehle bescheinigte dem eingereichten Projekt Vorbildcharakter und lobte seinerseits den TSV Buchen, der mit seinen vielseitigen sportlichen Angeboten herausragende Arbeit leiste. Die großzügige Spende sei ein großes Geschenk für den Sportverein, der damit der Umsetzung seines geplanten Gymnastikraumes ein großes Stück näher gekommen sei.

In seinem Grußwort ging er auch auf das Anschreiben der Dietmar-Hopp Stiftung ein, die dem TSV bescheinigte: "Wir wertschätzen Ihre ausgezeichnete Vereinsarbeit, das großartige Engagement aller Ehrenamtlichen und die gute Vereinsführung. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass sich Ihr Verein erneut erfolgreich durchgesetzt hat und wir freuen uns, Sie als einen von 20 Spendenempfängern nominiert zu haben. Wir gratulieren Ihnen zu einer Spende in Höhe von 20 000 Euro im Rahmen der Aktion 'Sportvereint'. Herzlichen Glückwunsch an Sie und alle Beteiligte".

Zum Abschluss der Veranstaltung präsentierte die Gruppe "Next Level" nochmals ihr Können, ehe Kurt Bonaszewski die Gäste zu Kaffee und Kuchen einlud. k.n.