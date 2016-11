Grüner Riese aus Stahl faszinierte die Kinder

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (rechts) las den Kindern spannende Geschichten über das Leben auf einem Bauernhof vor. © Adrian Brosch

Buchen. Spannende Abenteuer, lustige Gestalten, farbenfrohe Welten sowie strahlende Kinder gab es beim Vorlesetag der Meister-Eckehart-Schule am Freitag zu sehen und zu hören. Und bekannte Gesichter: Auf Du und Du mit den Mädchen und Jungen waren Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU), Landtagsabgeordneter Georg Nelius (SPD) und Buchens Beigeordneter Thorsten Weber - sie lasen vor und nahmen sich danach Zeit für manche Kinderfrage.

In drei Gruppen wurden die Kinder eingeteilt und lauschten zum Beispiel Alois Gerig. Bevor er zum "Claas-Mähdrescher-Buch" griff, informierte er über seine Tätigkeit im Bundestag mit einem kindgerechten "Bericht aus Berlin" und erzählte manche Anekdote aus seiner Kindheit auf dem Hof seiner Eltern. Auf einem anderen Bauernhof - dem von Onkel Ralph, Tante Carolin und der kleinen Sophie - spielte dann die Erzählung über die Ferien, die Moritz auf dem Land verbringt. Jede Menge Ausflüge, das weite Land mit seinen Bergen und auch ein grüner Riese aus Blech und Stahl namens "Mähdrescher" lassen den Jungen aus der Stadt staunen: Er merkt, dass das Land nicht halb so langweilig ist, wie er es vorher gedacht hatte. Gemeinsam mit seiner Cousine und dem Hund Cäsar durchlebt er so Einiges. Wie es aber weitergeht, verriet Gerig noch nicht: Schließlich sollen die Kinder durch den Vorlesetag dazu animiert werden, zuhause weiter in Büchern zu blättern.

Umarmung inklusive

"Alles über den Bauernhof" schilderte Georg Nelius. Mit den interessanten Erlebnissen von Bauer Hölzel, Theresia und Franz hatte er die Kinder gleich für sich gewonnen. Die Geschichten über Freundschaft, Vertrauen, das Leben auf dem Land mit Tieren und einer Tafel mit frisch gekeltertem Apfelsaft und leckerem Pflaumenkuchen von Oma Hölzel ließen die Kleinen gebannt zuhören und mitfiebern. Schließlich zeigten sie dem SPD-Abgeordneten das liebevoll mit allerlei Tierfiguren und Bildern dekorierte Spielezimmer und ließen sich von Nelius das Leben auf dem Land genau erklären. Besonders gerührt zeigte sich der Politiker, als ein Kind ihn um eine Umarmung bat.

Sehr anspruchsvoll war der Stoff, auf den Beigeordneter Thorsten Weber mit den höheren Klassen zu sprechen kam. Er hatte das von Ulrike Siegel herausgegebene Buch "Wenn Bauerntöchter erzählen" mitgebracht. Darin ging es um wahre Begebenheiten aus dem Leben von Bäuerinnen und Bauerntöchtern, deren Lebenserinnerungen zu einem Band vereint wurden.

Im Stil von Anna Wimschneiders verfilmtem Bestseller "Herbstmilch" wurden herzenswarme, aber auch nachdenkliche Geschichten erzählt, während stilecht der Geruch von Stallungen und Weiden in der Luft lag: Die Jugendlichen hatten den Musikraum mit echtem Heu ausstaffiert.

Am Ende eines ereignisreichen Vormittags dankte Schulleiterin Anneke Hanke allen Beteiligten. Sie überreichte den Vorlesern Exemplare des Geschichtenkalenders "Das Herz hat meistens Heimweh".