„Grande Dame der regionalen Kunst“

Eröffnet wurde am vergangenen Sonntag eine Vernissage mit Kunstwerken von Gertrude Reum. Die Buchener Künstlerin war für ihre Bilder und ihren warmherzigen Charakter bekannt.

Buchen.Im Rahmen einer Vernissage im Kulturzentrum "Vis-à-vis" wurde eine Ausstellung mit Werken von Gertrude Reum eröffnet. Und die Besucher strömten in Scharen. Die im vergangenen Jahr verstorbene Buchener Künstlerin wäre am 8. Oktober 90 Jahre alt geworden.

Das "Trio de Lucs" untermalte die Ausstellungseröffnung mit jazzigen Rhythmen.

Idee kam im vergangenen Jahr

Als eine "konzentrierte Retrospektive" bezeichnete Pater Friedhelm Menneke, ein jahrelanger Wegbegleiter von Reum, die Werkauswahl im Raum des "Vis-à-vis". Die Idee dazu sei ihm und den Angehörigen der Künstlerin nach der Beerdigung im vergangenen Jahr gekommen. Hunderte von Bildern haben Menneke, Enkel Konstantin Mühling und Werner Zeh vom Kunstverein Neckar-Odenwald seitdem gesichtet.

"Wir haben ein Jahr lang mit dem Wahn gelebt, eine Ausstellung zusammenzustellen, die das Werk der Künstlerin abbildet." Und immer wieder sei man von Schuldgefühlen geplagt gewesen, "ob wir wirklich nah genug an ihr dran waren."

"Ließ sich auf Störungen ein"

Menneke beschrieb in seiner Einführung in die Ausstellung Reum als "eine Frau, die sich auf Störungen einließ". Sie habe an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert. Wegen ihres Mannes sei sie nach Buchen gezogen, habe dort "eine glückliche Mutter abgegeben", sich aber weiterhin ihrer Kunst gewidmet.

Der Pater wies auf ihre künstlerische Gestaltungen im Altarraum der Kirche Sankt Oswald hin, die er für eine "gewagte Inszenierung" hält, die ihn dennoch oder gerade deswegen beeindrucke. "Als aufgeschlossene, warmherzige und lebensbejahenden Künstlerin mit einer unglaublichen Energie und außergewöhnlichen Kreativität" hat Werner Zeh die Künstlerin vor 40 Jahren kennengelernt. "Das Besondere in Gertrude Reums Gesamtwerk ist dessen erstaunliche Vielseitigkeit", sagte der Ehrenvorsitzende des Kunstvereins Neckar-Odenwald.

In zeitlich versetzten Gruppen zeige die Ausstellung Werke aus unterschiedlichen Materialien in vielfältigen Ausdrucksformen und mit verschiedenen Techniken gefertigt. Landrat Dr. Achim Brötel erinnerte unter anderem an das "entwaffnende Lächeln" der Künstlerin, die er als "Grande Dame der Kunstszene der Region" bezeichnete. Ihr sei es gelungen, scheinbar totes Material "im Auge, mehr noch aber in der Seele des Betrachters" zum Leben zu bringen. Die "Reumschen" Metallarbeiten bezeichnete er als "Krönung ihres Schaffens".

Als Beispiel nannte er die Skulptur aus Chromnickelstahl namens "Aufstrebende Kräfte", die seit dem Jahr 2008 den Kreisverkehrsplatz am Schlattereck in Buchen ziert. Auch Brötel erinnerte sich gern an die "offenherzige, schlichte Natürlichkeit" von Gertrude Reum. "Sie war nicht nur eine außergewöhnliche Künstlerin, sondern auch eine außergewöhnliche Frau."