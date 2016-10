Gesundheit bewahren oder steigern war das Ziel

Bödigheim. Im Frühjahr 1976 konnte die in der Welt der Turner im Ländle überaus bekannte und beliebte Hilde Schweizer einen Glückstreffer machen. Sie bewog Gertrud Friedrich dazu, in Bödigheim die Leitung einer Gruppe für Seniorengymnastik zu übernehmen.

Das Deutsche Rote Kreuz mit dem DRK-Kreisverband Buchen begann schon 1974, eine neue Richtung in seiner Sozialarbeit einzuschlagen. Die Idee war, sportliche Angebote für ältere Menschen zu schaffen. Damit war der "Nerv der Zeit", die Bewahrung oder Steigerung der Gesundheit Älterer, getroffen. Auch in Bödigheim sollte ein entsprechendes Angebot bestehen. So konnte nun also ein Jubiläum gefeiert werden, auf das der DRK-Kreisverband Buchen besonders stolz ist: 40 Jahre Seniorengymnastik Bödigheim.

Zur Feier im Heim des Tennisclubs trafen sich die Mitglieder der Gruppe mit ihrer Leiterin, Gertrud Friedrich, und den Repräsentanten des Kreisverbandes, Kreisgeschäftsführerin Sigrid Schmitt und Kreissozialleiterin Yvonne Wolfmüller. Gertrud Friedrich dankte für die Überlassung des geschmückten Vereinsheimes des TC und die exellente Vorbereitung der üppigen Kaffee- und Vespertafel. Ihre Ausführungen zur Geschichte der Gruppe von den Anfängen bis in die heutige Zeit ließen viele erfreuliche Erinnerungen wach werden, denn das soziale Miteinander geht und ging mit Ausflügen, Wanderungen und Vorführungen weit über die sportlichen Aktivitäten hinaus. Erfreulich und lobenswert sei die rege Teilnahme, der gute Zusammenhalt und das schöne Miteinander.

Sigrid Schmitt betonte und bewertete in ihrem Grußwort die Bedeutung von Sport und Bewegung für das individuelle Wohlbefinden, eine bessere Beweglichkeit und körperliche Verfassung sowie eine gesteigerte Unabhängigkeit. Sport im Alter verbessere die Lebensqualität erheblich und ein angemessenes Fitness-Training könne in jedem Alter begonnen werden. Es sei nie zu spät anzufangen, doch nur die Dauerhaftigkeit führe zum Erfolg. Sie forderte die Anwesenden auf, bei Freunden, Bekannten und Interessierten für die Teilnahme an dem Angebot zur Senioren-Gymnastik zu werben und auf Schnupperstunden hinzuweisen.

"In Anerkennung und Würdigung für die 40-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin der DRK-Seniorengymnastikgruppe Bödigheim in Bewegungsprogramm des DRK-KV Buchen" - so lautete der Text der von Bürgermeister Roland Burger als Vorsitzenden des Kreisverbandes unterschriebenen Urkunde, die Gertrud Friedrich aus den Händen von Sigrid Schmitt nebst einer großen Orchidee erhielt. Unter anerkennenden Kommentaren der Gruppe wurde "zu dem richtigen Jubiläum auch ein richtiger Scheck" überreicht.

Im Anschluss daran ergriff die Kreissozialleiterin, Yvonne Wolfmüller, das Wort, um die Ehrungen langjähriger Teilnehmerinnen vorzunehmen. Zum Vergnügen der Anwesenden wusste sie, Amüsantes aus der langen Geschichte der Gymnastik zu berichten. Die Griechen und Römer, die Germanen und Ritter des Mittelalters hatten alle ihre eigenen Bezüge zur "Kunst der Leibesübungen". Später traten die Beweggründe hierfür in den Hintergrund, um erst im 19. Jahrhundert wieder belebt zu werden. Die Neuzeit führte in der Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Fitness- und Gymnastikbewegung mit den unterschiedlichsten Arten von Gymnastik. Der Wirkung des Schlüsselsatzes in den Ausführungen der Kreissozialleiterin ließ sich bei allen Teilnehmerinnen der Seniorengymnastikgruppe Bödigheim feststellen: "Der Mensch bewegt sich nicht weniger, weil er alt wird. Er wird alt, weil er sich weniger bewegt."

Geehrt wurden durch diese Worte und unter Überreichung von Urkunden für 25 Jahre Zugehörigkeit: Gertrud Münch und Marie Schneider. 20 Jahre dabei ist Erna Friedrich. Bereits 15 Jahre stehen zu Buche bei Ingeborg Dörr, Ingetraut Lehmann, Luzia Schuster und Helene Stöhr und Christa König ist 10 Jahre Mitglied der Gruppe. BW