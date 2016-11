Geld abheben kostet nichts – noch nicht

Geld am Automaten abheben bleibt bei den lokalen Volksbanken und der Sparkasse weiterhin kostenlos. © DPA

Am Automaten Geld vom Konto abheben - das wird auch in Zukunft bei Sparkasse und Volksbank nichts kosten. Trotzdem müssen die Kreditinstitute an der Gebührenschraube drehen.

Buchen. Die Meldung, dass der Gang zum Automaten künftig Geld kosten könnte, schreckte in den letzten Tagen die Bankkunden auf. Nachfragen bei der Volksbank Franken und der Sparkasse Neckartal-Odenwald ergaben aber, dass man dort soweit nicht gehen wird - zumindest im Moment nicht.

Doch die schwierigen Rahmenbedingungen, vor allem das anhaltende Niedrigzinsniveau bei gleichbleibend hohen Kosten, zwingen die Institute dazu, an jeder noch so kleinen Gebührenschraube zu drehen.

Kontoführung wird teurer

So haben beide Banken Kontenmodelle entwickelt, bei denen "OnlineBanken" eindeutig günstiger ist. Das klassische Girokonto dagegen kostet bei der Volksbank inzwischen monatlich 50 Cent mehr als letztes Jahr. Für jede einzelne "beleghafte" Transaktion, also am Schalter, zahlt der Kunden zwischen 50 Cent und drei Euro. Online oder am SB-Terminal sind es nur 25 Cent.

Den Sparkassenkunden kostet seit einiger Zeit jede beleghafte Buchung 40 Cent, und das "läppert" sich schnell. Digitalpakete dagegen sind ebenfalls günstiger. Auch bei der Sparkasse kostete das Konto letztes Jahr noch knapp einen Euro monatlich weniger. Kostenlose Konten gibt es nur noch für die Jugend, für Studenten und Auszubildende. Auch Vereine und karitative Organisationen zahlen seit einigen Monaten, wenn auch zu Sonderkonditionen. Die Zusendung von Auszügen ist ebenfalls teurer geworden.

Diese wenigen Euros summieren sich für die Kreditinstitute zu ordentlichen Beträgen - sie können aber keinesfalls die Lücke schließen, die das niedrige Zinsniveau in die Bilanzen reißt. Denn: "Das klassische Geschäftsmodell der Banken, Geld von regionalen Sparern einzusammeln und wieder zu verleihen, ist gefährdet", erklärt Klaus Holderbach, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Franken in Buchen.

Bei dem aktuellen Zinsniveau könne man "relativ schlecht Geld verdienen", formuliert Gerhard Stock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Beide Geldinstitute sind "passivlastig", das heißt, es gibt deutlich mehr Einlagen als Kredite.

Und wenn die Banken Geld kurzfristig am Kapitalmarkt anlegen wollen, verlangt die Europäische Zentralbank (EZB) inzwischen 0,4 Prozent "Verwahrentgelt". Wer dagegen Geld von der EZB nimmt, bekommt noch was drauf, eine "Auszahlung" nennt sich das.

Zudem zwingt die verschärfte Eigenkapitalverordnung der EZB, immer höhere Summen zur Absicherung der ausgegebenen Kredite vorzuhalten.

Bankstellen schließen

Wie also können Banken ihre Bilanz verbessern? Klaus Holderbach sieht die größten Chancen darin, die Arbeitsabläufe in der Bank zu verbessern. "Die Weiterentwicklung der Technik gibt uns da viele Möglichkeiten."

Aber auch das Geschäftsstellennetz steht auf dem Prüfstand. "Wir werden im nächsten Jahr wieder einige kleinere Bankstellen schließen müssen", sagt Holderbach. Welche, das steht noch nicht fest. Aktuell werden die Transaktionszahlen ausgewertet, sprich, die Kundenfrequenz wird überprüft.

Die Sparkasse hat die große Runde schon hinter sich: Zwölf Zweigstellen wurden in diesem Jahr geschlossen. Dabei soll es im Moment bleiben. Gespart wird auch, indem die Geschäftszeiten bei wenig genutzten Bankstellen verkürzt werden. "Das akzeptiert der Kunde durchaus", so Holderbach. Beide Institute sind auch bereit, Geld zum Kunden zu bringen oder sich bei anderen Einrichtungen wie Rathäusern oder Tankstellen einzuquartieren. Gut klappt es in Lohrbach mit dem ersten gemeinsamen Geldautomaten von Sparkasse und Volksbank Mosbach, berichtet Stock und sagt: "Gerne mehr davon".

Online-Banking auf Vormarsch

Denn Tatsache ist, dass die klassischen Bankstellen für normale Transaktionen wie Geld abholen, einzahlen oder Überweisungen immer weniger genutzt werden. "Die Kommunikation der Kunden mit uns hat sich geändert und wird sich weiter ändern. Karte, Computer und Smartphone stehen heute im Vordergrund", so Holderbach. "Der persönliche Kontakt nimmt ab, die Online-Quote steigt enorm". Bei der Sparkasse sind es bereits 90 Prozent aller Transaktionen. Die Geschäftsstellen werden, so Stock, gleichzeitig reduziert. Kleinere Stellen schließen oder werden durch Geldautomaten ersetzt, die verbleibenden werden aufgewertet, denn nachgefragt wird hochwertige Anlageberatung.