Für Verdienste in Beruf und Ehrenamt geehrt

Georg A. Winkler feiert heute seinen 75. Geburtstag. © Klaus Narloch

Hainstadt. Mit der Vereidigung zum Bürgermeister am 2. November 1972 hatte Hainstadt mit Georg Alois Winkler einen Neubürger erhalten, der über Jahrzehnte mit Tatkraft und Umsicht, zielstrebig und standhaft das kommunale und kulturelle Leben, insbesondere in Hainstadt wesentlich mitgeprägt hat.

Mit Fleiß und Zähigkeit ging er nach der langen Bürgermeistervakanz an die vielen unerledigten Arbeiten im Rathaus Hainstadt heran und konnte in kurzer Zeit vieles erledigen oder auf den Weg bringen. Besonders hervorzuheben sind die Vollendung des Leichenhallenbaus und die hervorragend gelungene Erweiterung und Neugestaltung des Friedhofes,, der Aufstellung des Bebaungsplans "Schneckenberg," mit Anbindung des alten Ortskerns an die Neubaugebiete am Berg sowie die Schaffung des Bolz-und Festplatzes in zentraler Lage. Weiter sind zu erwähnen, der Ausbau der Buchener Straße, die Neugestaltung am "Bild" und der Baubeginn für den Hochbehälter

Verantwortungsvolle Aufgabe

Durch die Gemeindereform bedingt musste Georg A. Winkler Ende September 1974 das Amt des Bürgermeisters in Hainstadt aufgeben. Der Übergangsgemeinderat der neuen Stadt Buchen wählte ihn Anfang Oktober zum Zweiten Beigeordneten und übertrug ihm die Leitung des Stadtbauamtes. Mit Tatkraft hat sich Georg A. Winkler in diesen neuen Aufgabenbereich eingearbeitet und das bisher aus fünf Personen bestehende Stadtbauamt für eine große Flächengemeinde mit 14 ehemaligen, selbstständigen Gemeinden neu aufgebaut beziehungsweise weiterentwickelt. Als Leiter des Stadtbauamtes war er gleichfalls für den Hoch-und Tiefbau sowie die gesamte Bauverwaltung verantwortlich. Beim Ausscheiden aus diesem Amt Ende Oktober 1998 hat Bürgermeister Josef Frank diese verantwortungsvolle Arbeit gewürdigt und die Ehrennadel in Silber des Gemeindetages von Baden-Württemberg überreicht.

Neben dem großen dienstlichen Engagement fand Winkler noch Zeit und Muse, sich der Vereinsarbeit zu widmen. So gründete er als Bürgermeister von Hainstadt Ende August 1974 einen Musikverein, den er anschließend 29 Jahre lang erfolgreich führte. Einer der Höhepunkte war die Verleihung der "Pro-Musica-Plakette"durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Gerhard Weiser beim Weihnachtskonzert 1990. Ebenso übernahm er in Hainstadt den Vorsitz im Heimatverein jeweils nach dem plötzlichen Tod der Vorsitzenden Dekan Leimbach 1976 und Franz Wilhelm Braun 1989. Dieses Amt übte Georg A. Winkler bis 2002 aus und übergab es dann dem neuen Vorsitzender Ewald Gramlich.

Musik- und Heimatverein ernannten Georg A. Winkler zum Ehrenversitzenden. In diese Zeit fiel auch die erfolgreiche Durchführung der 1200-Jahr-Feier in Hainstadt, die Georg A. Winkler als ehemaliger Bürgermeister leitete. Der letzte Bürgermeister von Hainstadt hat sich schließlich auch der Schaffung eines neuen Gefallenenehrenmals im Eingangsbereich des Friedhofes angenommen. Es galt hierbei insbesondere auch, die Gefallenen des Ersten Weltkriegs zu würdigen.

Heimattreffen organisiert

Dem 1979 neu gegründeten "Verein der Freunde des Burghardt-Gymnasiums" gehörte Winkler bis 1985 als Schatzmeister und danach bis 1999 als Vorsitzender an.

Schließlich hat Georg Alois Winkler als Sudetendeutscher seit 1991 auch landmannschaftliche Aufgaben übernommen. So organisiert er alle zwei Jahre Heimattreffen für seinen Geburtsort Markt Triebendorf in Buchen oder Hainstadt. In den Zwischenjahren führte er auch Reisen in die Geburtsheimat im Sudetenland durch, zuletzt auch als Busfahrer.

Auch den Landsleuten seiner ostpreußischen Ehefrau steht der ehemalige Beigeordnete stets zur Seite. Bekanntlich gründete Rosemarie S. Winkler 1988 eine Kreisgruppe der Ostpreußen, Westpreußen und Pommern. Dieser Verein führte seither neben der allgemeinen Kulturarbeit unter der Leitung ihrer Vorsitzenden unter anderem über 30 Reisen nach Ostpreußen (heute Polen, Rußland und Litauen) durch. Ehemann Georg fungierte hierbei als "Pfadfinder"und Ersatz-Busfahrer. In Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeit erhielt Georg A. Winkler die Landesehrennadel und 2006 auch die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg.

Nach Eintritt in den Ruhestand wählte der Jubilar als Hobby das Busfahren. Er erwarb 1989 den Busführerschein und hat danach 15 Jahre lang die behinderten Schüler der "Alois-Wißmann"- und der "Sprachschule" in Buchen gefahren.

Georg Alois Winkler wurde am 2. November 1941 in Markt Triebendorf in Schönhengstgau im Sudetenland geboren. Infolge der Potsdamer Beschlüsse der Alliierten 1945 wurde er im Juli 1946 mit seiner Familie vertrieben und fand im Landkreis Karlsruhe eine neue Heimat. Dort besuchte er auch die allgemeinen Schulen, die Berufsschule und das Technische Gymnasium. Nach drei Jahren bei der Bundesmarine mit Bordkommandos auf der Schulregatte "Raule" und dem "Zerstörer 5" schloß sich die Ausbildung zum gehobenen, nichttechnischen Verwaltungsdienst mit Vereidigung zum Regierungs-Inspektor bei der Bundeswehrverwaltung an.

Seit 1974 ist der Jubilar mit Rosemarie Sieglinde Winkler, geboren in Treuburg in Ostpreußen, verheiratet. Aus der Ehe gingen vier Söhne und zwei Töchter hervor. Mittlerweile gehören auch 13 Enkelkinder zur Familie. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den zahlreichen Glückwünschen gerne an.