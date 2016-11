Fischer: „Ich fühl mich hier wohl“

Pfarrerin Irmtraud Fischer feierte heute ihren 60. Geburtstag. © Gernot Igers

Buchen. Das kleine Mädchen sitzt auf dem Boden des Kinderzimmers. In den Händen hält sie ihre Lieblingspuppen und ist in ihr Spiel vertieft. Erst bei genauerem Hinschauen stellt man fest, dass die Siebenjährige allerdings nicht "Vater, Mutter, Kind" spielt. Das Mädchen mit Namen Irmtraud vollzieht an ihren Puppen die Taufe. 20 Jahre später steht Irmtraud Fischer in der Freiburger Thomaskirche und gießt Wasser aus einem Krug. Fischer tauft immer noch gerne. Der Unterschied: Es ist keine Spielerei mehr, sondern Teil ihres Berufs an ihrer ersten Vikarstelle.

"Der Wunsch, Theologie zu studieren, entstand bei meiner Konfirmation", erinnert sich Irmtraud Fischer im Gespräch mit den FN. Ausschlaggebend war dabei "ein sehr glaubwürdiger Pfarrer, der es uns ermöglicht hat, in der Gemeinde mitzugestalten". So durfte sie etwa an ihrer Konfirmation ihre erste kleine Predigt halten. "Die Erfahrung, dass da mir einer was zutraut, ist mir für meine eigene Amtsführung wichtig geworden." Die Älteste von fünf Geschwistern wollte zudem das weitergeben, was ihr selbst im Nachdenken über biblische Texte für ihr Leben wichtig geworden ist.

Das sich nach ihrem Abitur 1975 anschließende Theologiestudium in Heidelberg und Tübingen war allerdings am Anfang erstmal ein kleiner Schock. "Es war für mich schwierig", sagt Fischer. "Das Studium war sehr stark verkopft und unstrukturiert." So saß sie beispielsweise ein Semester lang in einer Vorlesung im Fach Dogmengeschichte und habe "nichts verstanden". Dazu kamen Seminare mit 250 Studenten, die dadurch völlig überfüllt waren. Schließlich kam der Punkt, wo Irmtraud Fischer sich fragte: "Was soll das Ganze?"

Fischer biss sich dennoch erfolgreich zu ihrem theologischen Abschluss im Jahr 1983 durch. Ihr war bewusst, "dass das Theologiestudium nicht um seiner selbst willen passiert". Sie suchte den Bezug zur Praxis außerhalb der Universität und fand ihn etwa in der Heimatgemeinde. "Ich erzähle lieber als abstrakt zu denken", erklärt Irmtraud Fischer. Die wichtigen Fragen für sie seien: "Was ist es, was für die Menschen jetzt wichtig ist? Was richtet sie auf? Was bringt sie weiter?"

Die Buchener Pfarrerin richtet im Zweifel den Blick lieber nach vorne als in die Vergangenheit. Der Blick zurück sei gewiss nötig, um aus Situationen zu lernen, so Fischer. Aber er könne auch schnell lähmen. "Es ist das Wesen unseres Glaubens, auf Zukunft ausgerichtet zu sein." Es hat aber auch mit der Biografie Fischers zu tun.

1990 erlitt sie nach nur sieben Jahren im Pfarrdienst infolge einer Fehlgeburt einen Zusammenbruch. "Ich habe mit hohem Arbeitsethos angefangen, aber meine Kraft hielt nicht Schritt mit meinem Ethos", benennt Fischer den Grund dafür. Ein Lernprozess folgte, in dem sie zu der Einsicht kam: "Ich kann nicht mehr leisten, als Jesus geleistet hat. Das was ich tun kann, hat Grenzen." Geholfen habe ihr zum einen das Gebet. Zum anderen habe sie "immer das Glück gehabt, Menschen an meiner Seite zu haben, die mir geholfen haben."

Heute achtet sie auf sich und ihre Kraftreserven. Umso mehr, da sie seit 18 Jahren ein Hörgerät tragen muss. Die starke Schwerhörigkeit setze ihr oft genug schmerzliche Grenzen. "Es macht mich aber auch sensibler für andere, deren Kraft, warum auch immer, eingeschränkt ist", betont Fischer.

Eine ihrer Kraftquellen und der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Gottesdienst. Der sei so etwas "wie ein Scharnier zwischen zwei Wochen", erklärt Irmtraud Fischer. "Ich komme mit allem, was war und mich beschäftigt, lege es Gott 'vor die Füße' und lasse mich von ihm stärken. Dann kehre ich mit neuer Kraft nach Hause zurück."

Ebenfalls wichtig für die Pfarrerin: "Ich fühl mich hier wohl", betont Fischer. Eine der großen Stärken der Buchener Gemeinde sei "die vielen Mitarbeiter, die mitdenken, umsichtig und selbstständig sind". Die Pfarrerin schätze Selbstständigkeit, aber nicht Eigenmächtigkeit. Es gehe darum, die Leute mitzunehmen und nicht etwas aufzudrücken. Sie wisse aber auch: "Was ich tue, kann nur gelingen, wenn Gott seinen Segen dazu gibt."

Zu ihrem heutigen Geburtstag wünscht sich Irmtraud Fischer, dass "die Lebensfreude erhalten bleibt und weiter wächst." Dafür sorgen vor allem ihre beiden erwachsenen Kinder Josua und Anthea. "Die beiden sind einfach wunderbar. Ein Riesengeschenk!" Ganz wichtig sei für Fischer, dass die beiden ihren eigenen Weg gehen. Wohin ihr eigener Weg sie noch hinführt? "Nach sechs verschiedenen Gemeindeführungen habe ich meinen Soll ganz gut erfüllt", lacht sie. "Ich will nicht irgendwo nochmal neu anfangen."