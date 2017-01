„Fastnacht hat eine große Zukunft“

Der Narrenring Main-Franken hat in Buchen sein 66-jähriges Bestehen gefeiert. Den neugeschaffenen Ehrenpreis "Till" erhielt Gerhard Raab aus Hettingen für seine Verdienste.

Buchen. "Und die ganze Truppe freut sich auf die Grünkernsuppe!" Dies war das wiederkehrende Motto von dem Heeschter Berkedieb Bernd Hirsch und dem Hettemer Fregger Andreas Mackert in ihrem gemeinsamen närrischen Grußwort. Und dementsprechend strömte die Festgesellschaft nach der dreistündigen Veranstaltung zur Essensausgabe und vergaß in ihrem Eifer völlig, das Badner Lied zu den Klängen des Musikvereins Hainstadt anzustimmen. Zuvor hatte man sich an verschiedenen Grußworten und Wortbeiträgen unterschiedlichen Unterhaltungswerts erfreut, aufgelockert durch die Musik des Musikvereins Hainstadt und dem Klirren umgeworfener Sektgläser.

Narrenringpräsident Stefan Schulz erinnerte daran, dass der Narrenring vor 66 Jahren in Buchen gegründet worden ist. "Die Fastnacht ist ein unbezahlbares Gut", sagte Schulz. Doch den Ehrenamtlichen werde die Arbeit zunehmend durch Bürokratie und Vorschriften erschwert, zum Beispiel im Bereich der Hygiene. Er appellierte an die Vertreter der Politik, den Bogen für das Ehrenamt mit Auflagen, Steuern und Richtlinien nicht zu überspannen. "Doch der Applaus des Publikums motiviert und entlohnt für den Aufwand."

Bürgermeister Roland Burger dankte dem Narrenring und seinen 45 Mitgliedsvereinen dafür, dass sie es ermöglichten, Fastnacht "mit Herz, Hirn und Humor" zu feiern. Der Narrenring sei in besonderer Weise der Stadt Buchen verbunden durch sein Archiv und die Narrenringstube in der Zehntscheune. Außerdem liege sein "geographischer Nabel" in Hainstadt.

Landrat Dr. Achim Brötel bezeichnete die Fastnacht als Werbe- und Sympathieträger für die Region und als Teil der hiesigen Identität. Er warnte aber vor unschönen Entwicklungen, zum Beispiel vor übermäßigen Alkoholkonsum, vor Umzügen mit dröhnenden Disko-Wagen und vor Veranstaltungen, die zu Aprés-Ski-Partys verkommen. "Der Trend geht weg von dem, was unsere Fastnacht im Kern ausmacht", stellte der Landrat fest. Er dankte dem Narrenring für seine Verdienste um die Fastnacht. "Die Fastnacht hat Menschen eine emotionale Heimat gegeben und eine gesamtgesellschaftliche Integrationsleistung erbracht."

"Geliebte Bräuche"

Klaus Ludwig Fess, Präsident des Bundes Deutscher Karneval (BDK) war von Krefeld nach Buchen angereist, um seine Glückwünsche zu überbringen und den Fastnachtern des Narrenrings für ihre Verdienste zu danken. Fastnacht bedeute "gelebte und geliebte Bräuche". Sie sei ein Kulturgut. "Doch viele von uns wissen nicht um den tieferen Sinn dieses Schwellenfestes", bedauerte Fess. "Unsere Bräuche haben eine Seele." Auch durch Terror und Gewalt lasse man sich beim Feiern der Fastnacht nicht einschüchtern. Der BDK-Präsident ehrte stellvertretend für den gesamten Narrenring seinen Präsidenten Stefan Schulz mit einem Orden.

Gerhard Raab von den Hettemer Freggern blickte mit zahlreichen Anekdoten auf die Geschichte des Narrenrings Main-Neckar zurück. Er erinnerte an die Bedeutung der Stadt Buchen für den Narrenring. Mehr als die Hälfte aller Präsidentenamtszeiten hätten Persönlichkeiten aus Buchen wahrgenommen, darunter Horst Walter, der 30 Jahre lang Narrenringpräsident war. Raab nannte "unvergessene Büttenredner" und betonte, dass die Vereine sich untereinander unentgeltlich helfen würden. So würden Büttenredner bei anderen Vereinen ohne Honorar auftreten. Aufgrund von im Fernsehen übertragener Fastnachts- und Comedyveranstaltungen würden ehrenamtlich tätige Fastnachter immer wieder mit Profis verglichen. "Ist das, was mit Herzblut geleistet wird, nicht viel besser?", fragte Raab.

Vom benachbarten Fastnachtsverband Franken überbrachte Bernhard Schiereth die Glückwünsche im Auftrag der sieben Südverbände im BDK. Auch er kritisierte die strenger werdenden Vorschriften der Behörden. So habe das Fastnachtsmuseum in Kitzingen 50 Jahre lang funktioniert, musste aber dann plötzlich wegen der Brandschutzbestimmungen in ein neues Haus ziehen.

Damit sich junge Leute auf die Fastnacht vorbereiten können, werde man für vier Millionen Euro ein Ausbildungszentrum bauen. "Unsere Fastnacht hat eine große Zukunft, wenn wir nicht den Spaß an der Freude verlieren", sagte Schiereth.

Mit Gitarre, Gejodel und Gesang trug Willi Müller die Laudatio auf den Till-Preisträger Gerhard Raab vor. Müller trat Jahrzehntelang in Hettingen gemeinsam mit Raab als Bänkelsänger auf. Der "Till" ist ein neu geschaffener Ehrenpreis des Narrenrings. Er wird ab diesem Jahr jährlich an Persönlichkeiten vergeben, die sich um die Fastnacht in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Närrische Beiträge

Wie es sich für eine Veranstaltung des Narrenrings gehört, unterhielten mehrere Büttenredner mit ihren Beiträgen. So hielt Hans-Jürgen Esser als "Till von Franken" eine äußerst politische Bütt. Seit mehr als 50 Jahren betritt der Grünsfelder schon die närrische Bühne. In diesem Jahr befindet er sich auf Abschiedstour. Klaus Müller aus Hettingen trat als "Past-past-Präsident" Bill Clinton in die Bütt und bat um Asyl im Narrenring als "Botschafter der Narretei". Zum Ende der Veranstaltung präsentierte sich die Garde aus Tauberbischofsheim mit einem Tanz. mb