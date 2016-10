Fachtierarztpraxis öffnete ihre Pforten

Buchen. "Wir können hier konkurrieren mit Praxen in den Großstädten", sagte Dr. Hinnerk Werner in seiner Ansprache. Bei einem "Tag der offenen Tür" haben er und seine Frau Dr. Anke Werner ihre neue Tierarztpraxis in der Berthold-von-Henneberg-Straße 4 der Öffentlichkeit präsentiert.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier blickte Dr. Werner auf die Entstehungsgeschichte des neuen Gebäudes zurück. So habe sich das Ehepaar 2010 dazu entschieden, dauerhaft in Buchen leben zu wollen. Folglich übernahmen sie die Praxis von seinen Eltern, suchten parallel aber schon eine ganze Weile nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau. Schließlich erwarben sie ein Haus unweit von den bestehenden Räumen.

Innerhalb eines Jahres entstand dort die neue Fachtierarztpraxis mit modernen Diagnose- und Behandlungsgeräten. Auf rund 500 Quadratmetern Praxisfläche verfügt sie unter anderem über Räume für Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen und drei Operationsräume.

Ein Computertomograph (CT) befindet sich ebenfalls in der Praxis. Das Gerät schickt die Werte in eine "Cloud", von wo die Ergebnisse abgerufen und von einem dritten Beteiligten gegengecheckt werden können. Für Hunde und Katzen sowie andere Kleintiere gibt es getrennte Warteräume. Dr. Werner freut sich über zwei neue Azubis, die sich nun in ihrem ersten Ausbildungsjahr als tiermedizinische Fachangestellte befinden. Bereits jetzt sei der erste Schritt für das zukünftige Kooperationsprogramm gemacht worden, bei dem Tierärzte mit einer bestimmten Spezifizierung in die Fachtierpraxis kommen. Dafür habe man bereits Dr. Marie-Cécile von Doernberg gewonnen, quasi eine HNO-Ärztin für Tiere und eine Thoraxchirurgin.

Beigeordneter Thorsten Weber überbrachte die Glückwünsche von Stadt und Gemeinderat. "Mit diesem sehr gelungenen Neubau wird auf dem Gebiet der Tiermedizin eine Lücke in Buchen und Umgebung geschlossen", sagte Weber. "Vonseiten der Stadt begrüßen wir derartige Innovationen und Investitionen sehr." Auch Maximilian Hollerbach von der zur Hollerbach-Gruppe aus Hardheim gehörenden Firma "Emüller" beglückwünschte das Ehepaar: "Sie haben Mut zum Risiko und Initiative bewiesen", sagte er.

Für Dr. Hinnerk und Dr. Anke Werner sei das Ziel nach wie vor, den Status einer Klinik zu erreichen. Ob dies gelingen wird, darüber müsse eine Kommission entscheiden, so Dr. Werner. Sicher sei jedoch, dass man dem Titel gerecht werde.