Ersthelfer von „unschätzbarem Wert“

Im Verlauf des sechten "Odenwälder First Responder Tages" in der Buchener Stadthalle stellte die Polizei ihre Schutzausrüstung vor, die zwischenzeitlich in jedem Streifenwagen verfügbar ist.

Die Koordinierung der Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte stand im Mittelpunkt des "Odenwälder Frist Responder Tages" in der Buchener Stadthalle.

Buchen. Mehr als 250 Einsatzkräfte aus Baden-Würtemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland trafen sich am Samstag zum mittlerweile sechten "Odenwälder First Responder Tag" (OFIRTA) in der Buchener Stadthalle. Rund um die Uhr sind diese qualifizierten Ersthelfer, auch als "Helfer vor Ort" (HvO) bekannt, in ihren Gemeinden einsatzbereit, um die Zeit bis zum Eintreffen des professionellen Rettungsdienstes zu überbrücken und so ehrenamtlich teils unmittelbar lebensrettende Hilfe zu leisten. Für sie organisierten die Leitenden Notärzte in Kooperation mit dem Förderverein psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Neckar-Odenwald-Kreis eine ganztägige Fortbildungsveranstaltung. Deren Zielsetzung war es, die Zusammenarbeit bei der Notfallversorgung zu optimieren.

Eine besondere Würdigung erfuhr das ehrenamtliche Engagement der Helfer durch die Anwesenheit des Ministers für den ländlichen Raum, Peter Hauk, den OFIRTA-Schirmherrn Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger als Vorsitzendem des DRK-Kreisverbands Buchen. Im Tagesverlauf besuchten auch die Mitglieder des Deutschen Bundestags Alois Gerig, Dr. Dorothee Schlegel und Margaret Horb die Veranstaltung. Sie alle betonten den unschätzbaren Wert der rund um die Uhr verfügbaren, gelebten Nachbarschaftshilfe, mit der die Einsatzkräfte bei zeitkritischen Notfällen zur Verfügung stehen.

Dankbar für die vielfältige Unterstützung und begeistert von der stetig wachsenden Teilnehmerzahl mit neuerlichem Rekordergebnis zeigte sich Privatdozent Dr. Harald Genzwürker, Sprecher der Gruppe Leitender Notärzte und Organisator des OFIRTA: "Wir füllen offenbar eine Lücke im Fortbildungsangebot, denn unsere Teilnehmer reisen teilweise über 250 Kilometer weit an."

Ein wesentlicher Aspekt der diesjährigen Veranstaltung war die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Polizei bei alltäglichen, aber insbesondere bei ungewöhnlichen Einsatzlagen. Den Auftakt machte jedoch Hermann Schröder, Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement im Innenministerium Baden-Württemberg. Unter dem Titel "First Responder sind unentbehrlich" beschrieb er nicht nur den Stellenwert von Helfer-vor-Ort-Systemen als Teil der Rettungskette, sondern wies auch auf eine kurz vor Vollendung befindliche Rechtsverordnung hin, in der Ausbildung, Ausrüstung und Alarmierung der "First Responder" geregelt werden sollen.

Vorrang für Rettungsmaßnahmen

Um besondere Aufmerksamkeit bei ihrer Einsatztätigkeit bat Kriminaloberkommissar Michael Henk von der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Heilbronn im Anschluss die Rettungskräfte. "Vom Täter fehlt jede Spur" lautete sein Vortragstitel, bei dem es um das Verhalten an Tatorten ging. "Selbstverständlich haben Rettungsmaßnahmen immer Vorrang", betonte Henk. Für spätere Ermittlungstätigkeiten könnten aber selbst kleinste Details relevant sein.

Aus den Reihen der Teilnehmer war beim letztjährigen OFIRTA vor dem Hintergrund der starken Flüchtlingsbewegungen der Wunsch geäußert worden, Tipps für den Umgang mit Menschen anderer Herkunft zu erhalten. Auf unkonventionelle, sehr persönliche und engagierte Weise ging die Integrationsbeauftragte der Stadt Buchen, Simone Fleckenstein, auf die Fragestellung "Interkulturell kompetent?" ein.

Eigene Ängste und Vorbehalte beim Einsatz im interkulturellen Umfeld empfahl sie kritisch zu prüfen und gab den Rat, "am besten einfach nachzufragen", wenn Unsicherheiten bestünden. Patentrezepte könne sie keine geben, denn ebenso wie Deutsche große regionale und individuelle Unterschiede aufwiesen, verhalte es sich eben auch bei Menschen mit anderer Herkunft.

Die medizinische Zusatzausbildung von Polizeibeamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg stellte ein Vertreter dieser Einsatzeinheit vor. Dabei beleuchtete er die besonderen Umstände, unter denen Rettungsmaßnahmen bei Betroffenen, Beamten aber auch Tätern notwendig werden können.

Insbesondere bezüglich der Kommunikation mit den polizeilichen und anderen Einsatzkräften vor Ort habe in den mittlerweile 40 Jahren seit Gründung des SEK im letzten Jahrzehnt ein Umdenken stattgefunden. Schließlich seien alle Beteiligten im Zweifelsfall aufeinander angewiesen, um die Sicherheit im Einsatz und die Versorgung von Verletzten sicherzustellen.

Den Stellenwert des gemeinsamen Dialogs und Austauschs unterstrich auch Polizeihauptkommissar Manfred Röckel, der als Einsatztrainer im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn dafür zuständig ist, seine Kollegen für die besonderen einsatztaktischen Belange bei beispielsweise Geiselnahmen oder Amok-Lagen auszubilden. Genau wie bei Einsätzen mit Feuerwehr müssten sich die Rettungsdienste mit den Polizeikräften abstimmen, um sichere und gefährliche Bereiche zu definieren.

Zum Abschluss der Tagung widmete sich Notärztin Carolin Kleinschroth, selbst jahrelang ehrenamtlich in der HvO-Gruppe Trienz aktiv, einer besonderen Gefahr im Einsatzgeschehen. Der "stille Killer" Kohlenmonoxid sei unsichtbar, geruch- und geschmacklos. Man müsse von mehreren Hundert Toten in Deutschland ausgehen. Das Tragen entsprechender Warngeräte stelle den einzig wirksamen Schutz dar.