Erfahrungswelt der Schüler im Mittelpunkt

Wetterdrohnen, selbstfahrende Autos und 3-D-Drucker: Das Burghardt-Gymnasium bietet viel, um Schüler für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern.

Buchen. "Deutsche Schüler finden Naturwissenschaften lästig", "Naturwissenschaften machen keinen Spaß", "Mädchen sind besonders desinteressiert an Naturwissenschaften" - so ist kurz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der neuesten "Pisa"-Studie Anfang Dezember in zwei großen Online-Nachrichtenportalen zu lesen.

Über eine halbe Million 15-jähriger Schüler in 72 Ländern wurden für die Studie von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) befragt. Laut der Untersuchung haben nach Deutschland nur noch Schüler aus Indonesien und Dänemark weniger Interesse, einen naturwissenschaftsbezogenen Beruf zu erlernen. Auch bei der Frage, ob sie gerne mehr wissen wollen über Naturwissenschaften oder Technik und ob ihnen die Fächer Spaß machen, liegen deutsche Schüler unter dem Durchschnitt. Es ist ein auf den ersten Blick unbequemes Ergebnis für das Land der Tüftler und Erfinder.

Mädchen bauen gerne Autos

"Nicht zu schnell und nicht zu früh urteilen", mahnt dennoch BGB-Schulleiter Jochen Schwab. Pauschale Konsequenzen könnten aus der Studie nicht abgeleitet werden, dafür bedürften die Zahlen noch einer gründlichen Auswertung. Nichtsdestotrotz bleibt eine Frage unerlässlich: Worin besteht guter Unterricht? Noch konkreter gefragt: Wie wollen die Lehrer des Burghardt-Gymnasiums, die circa 900 Schüler für Naturwissenschaften und Technik begeistern?

Eva Raff und Thomas Haas sind um Antworten nicht verlegen. Die beiden Pädagogen erzählen begeistert von dem, "was wir mehr machen als alle allgemeinbildenden Gymnasien". So ist das BGB eines der wenigen Gymnasien in Baden-Württemberg, in dem das Schulfach Naturwissenschaft und Technik (NwT) in der Kursstufe sowohl als vierstündiges Profil- als auch zweistündiges Wahlfach angeboten wird.

Dort entwickeln und bauen Schüler selbstfahrende Autos. Die Software, damit die Fahrzeuge nicht gegen Hindernisse prallen, programmieren die Schüler selbst. Details wie ein Fahrercockpit werden erst von Hand gezeichnet, dann per CAD konstruiert und schließlich am 3-D-Drucker umgesetzt.

"Auch die Mädchen bauen gerne Autos", betont NwT-Fachbereichsleiterin Eva Raff. Statt dem bei Jungs beliebten Kühlergrill werde dann "mit viel Liebe zum Detail" etwa ein Fahrrad für den Campingbus oder eine Werbe-Eistüte für den Eiswagen gefertigt. Was das Auto technisch können muss, sei aber für alle gleich, erläutert die 50-Jährige.

Lust auf Unterricht machen

Bereits in der Mittelstufe bietet das Gymnasium besondere Angebote. In der Technik-AG etwa werden Siebt- und Achtklässler sowohl handwerklich als auch ingenieurtechnisch gefordert. Dort bauen die Schüler beispielsweise Holzkräne inklusive funktionierender Laufkatze oder löten kleine Alarmanlagen. An Informatik interessierte Schüler der 8. und 9. Klasse programmieren in der Robotik-AG einen Mikro-Computer, die dann in eigenen Modellfahrzeugen, wie etwa einem Gabelstapler, zum Einsatz kommt.

Mit der Schulingenieurakademie in der Kursstufe 11 haben maximal 16 Schüler während des Schuljahrs die Möglichkeit in konkreten Projekten mit Firmenpartnern sowie in Seminaren oder Vorträgen zu erfahren, ob für sie ein Ingenieurberuf in Frage kommt. "Eine hohe Zahl an Schülern macht später weiter", unterstreicht Eva Raff den Erfolg der Akademie.

Ein ganz außergewöhnliches Projekt betreut Chemie- und Physiklehrer Thomas Haas. Drei Schüler der 11. Klasse bauen eine Wetterdrohne, die Temperatur, Luftdruck und vor allem den Feinstaub in der Luft messen kann. Von der Drohne selbst, über die Instrumente bis hin zur Sensorik bauen und programmieren die Schüler selbstständig. "Am Tun und am Ziel lernen", erklärt der 32-jährige Diplom-Chemiker das Lehrprinzip. "Mit Projekten und Alltagsbezug Lust machen auf Unterricht."

Das gelte gerade auch für den normalen Regelunterricht. Probleme aus der Erfahrungswelt der Schüler werden in den Mittelpunkt gestellt. Ausgehend von einem "Aha-Erlebnis" könne dann auch die Theorie dahinter gemacht werden. "Uns ist es wichtig, dass die Schüler ein Grundverständnis von Naturwissenschaft haben, unabhängig davon, was sie später einmal studieren oder arbeiten werden", erklärt Haas.

Bei allen modernen technischen Möglichkeiten scheint eine Sache unverzichtbar: die gut ausgebildete Lehrkraft. "Wir brauchen motivierte Lehrer, die selbst von ihrer Arbeit und ihrem Unterricht begeistert sind", betont Schulleiter Schwab. Auf dem Weg zum Schulsekretariat hängt eine riesige Tafel mit Profilbildern der etwa 75 Lehrkräfte des Burghardt-Gymnasiums, die den Betrachter freudig anstrahlen - eine Begeisterung, die anstecken kann.