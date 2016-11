Einblick in die Sprache Camus

Buchen. "Hier im Jetzt", eine Projektreihe der Freien Internationalen Akademie in Amorbach (Kooperation mit dem Kunstrasen-Buchen), wurde von Isabelle Semma, David Grimaud und Anna Tretter im Oktober 2016 ins Leben gerufen.

Mit der ersten Aktion, einer Filmvorführung aus der Serie "Stories von David Grimaud - Walli" zeigte sich die "FIA" bereits kommunikativ und suchte den Kontakt zu ortsansässigen und regionalen Vereinen und Verbänden, um mit dem neu gesteckten Ziel Fuß zu fassen.

Weiter Aktionen sollen nun folgen. Die deutsch-französische Lesung mit dem Berliner Schauspieler David Grimaud bietet dem Publikum einen Einblick in die Sprache des Autors Albert Camus. Aus dem Buch "Der Fremde" liest der gelernte Schauspieler und Regisseur mitreißend, so dass sich die Zuhörer leicht in die Geschichte des meistgedruckten französischen Romans des 20. Jahrhunderts hineinversetzen können.

In der eigenen Welt isoliert

Das Publikum ist eingeladen die Geschichte einer Figur zu lauschen, welche sich in ihrer eigenen Welt isoliert hat und dadurch von ihrer Umwelt falsch wahrgenommen wird. David Grimaud wird für "Hier im Jetzt" an vier Stationen der Region zu sehen sein und schafft so eine Brücke zwischen der imaginären Grenze zwischen den Randgebieten des nordbadischen und bayrischen Odenwaldes.

Zu erleben ist Grimaud am Freitag, 18. November, um 19 Uhr in der Galerie Rita Stern in Miltenberg, am Sonntag, 20. November, um 15 Uhr in der Galerie "Fürwahr" in Walldürn, am Freitag, 25. November, um 19 Uhr im Beginenklösterle Buchen und am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Hardheim.

Das Ziel des Projektes ist es, eine Brücke zwischen dem nordbadischen und dem bayrischen Odenwald zu schlagen und die Kunst und gesellschaftliche Anliegen zu verbinden. Kunstschaffende bieten dabei ihr Wissen und Können an, um anderen Menschen eine Möglichkeit von Ausdruck zu zeigen.

Zusammenhängende Präsentation

Nach dem Motto "Reden hilft!" ist der Weg dahin vielseitig und kann angefangen mit Theatervorführungen, Schreib-Ateliers bis über bildhauerische, malerische Tätigkeiten und hin zu Filmarbeiten führen. Eine zusammenhängende Projektpräsentation soll die Teilnehmer mit ihrem Werk am Ende der Arbeit verbinden.