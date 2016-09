„Ein Signal der Willkommenskultur“

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe und einem Tag der offenen Tür startete am Samstag der Betrieb in der neuen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Eberstadter Straße in Buchen.

Mit der offiziellen Schlüsselübergabe und einem "Tag der offenen Tür" wurde die neue Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber am Samstag ihrer Bestimmung übergeben.

Buchen. Achtzehn Monate liegt der Beschluss des Kreistags zurück, das Areal in der Eberstadter Straße zu erwerben; ein gutes Jahr nach dem Baubeginn im August 2015 wurde nun die Fertigstellung begangen.

"Herz" gezeigt

Dass der Neckar-Odenwald-Kreis "Herz zeigt", brachte Landrat Dr. Achim Brötel in seiner Begrüßung auf den Punkt: "Mit Herz und Verstand" und einem finanziellen Gesamtaufwand von vier Millionen Euro habe man sich "an eines der größten Bauprojekte auf Kreisgrund in den vergangenen Jahren" gewagt und "mit der Stadt Buchen stets erstklassig zusammengearbeitet".

Brötel sprach von einem "hervorragend bewerkstelligten Projekt", das nicht zuletzt auch dank der fortwährenden Unterstützung durch den Arbeitskreis Asyl so gut funktioniert habe.

Echte Integration gelinge "im ehrlichen Miteinander umso besser denn im zufälligen Miteinander"; insgesamt 33 Unterkünfte im Neckar-Odenwald-Kreis mit aktuell 1416 Asylsuchenenden und 488 dezentral untergebrachten Flüchtlingen verfolgen letztlich auch dieses Ansinnen.

Bei den Zahlen angekommen, ließ Brötel auch nicht unerwähnt, dass der Kreis "stets mehr Flüchtlinge aufnahm, als es die statistische Relation erfordern würde". Aktuell rangiere man diesbezüglich auf dem ersten Rang der 44 baden-württembergischen Stadt- und Landkreise: "Ein Ergebnis, das uns alle stolz machen sollte", erklärte der Landrat.

Bereits deutlich vor dem Anstieg von Flüchtlingszuweisungen habe man Ende 2014 den Erwerb des Grundstücks befürwortet, die Baugenehmigung im darauffolgenden März erhalten und schließlich im August mit dem Bau begonnen.

"Wir waren unserer Zeit voraus", zeigte sich Brötel selbstbewusst und ging auf 56 Zwei-Bett-Zimmer und sieben für Familien gedachte Kleinwohnungen, eine behindertengerechte Wohnung sowie den Kinderspielplatz ein. Über 9600 Kubikmeterumbauter Raum seien entstanden. Die Außenanlage sei als Park- und Spielfläche angelegt; in die Stadt führt ein neu errichteter Fußweg. Der Dank des Landrats galt nicht nur allen Aktivposten aus den Reihen des Arbeitskreises und des TSV Buchen 1860, sondern ebenso dem Kleintierzuchtverein mit Vorsitzendem Norbert Reichert als direktem Anrainer. Abschließend gab Brötel bekannt, dass das Camp in der Ringstraße "ab spätestens Mitte Oktober" der Vergangenheit angehören wird und dass die derzeit lebenden 109 Personen bis dahin in das neue Domizil übersiedeln. Dort werden die Menschen maximal fünfzehn Monate bis zur kommunalen Anschlussunterbringung verweilen; der Erstbezug erfolgt ab Dienstag.

Visionäres Denken bescheinigt

Die Bundestagsabgeordneten Alois Gerig (CDU) und Dr. Dorothee Schlegel sprachen einhellig von einem "leuchtenden Signal der Willkommenskultur", die sich "schon weit vor dem großen Ansturm mit dem Thema befasste.

Während Gerig dem Landkreis sowie der Stadt Buchen "visionäres Denken" bescheinigte, ging Schlegel auf "lösungsorientiertes und pragmatisches Wirken" ein, bei dem ein Zahnrad in das andere gegriffen habe.

Bürgermeister Roland Burger schoss sich auf "Herausforderungen" ein und auf ehrliches Analysieren der Sachlage: "Zur erhofften Integration der Flüchtlinge ist es noch ein langer und schwieriger Weg", bilanzierte er - auch das Scheitern sei "ein Teil der Wahrheit". Dennoch müsse man die Herausforderung annehmen. Die neue Unterkunft definierte das Stadtoberhaupt als "eines der vielen Puzzleteile, die zum Gesamtbild von Integration beitragen". In Zukunft mögen friedliches Miteinander und eine Bereitschaft zur Verständigung den Takt angeben, so Burger.

Vom Arbeitskreis Asyl sprachen Janet Sanns und Franziska Hahn. Sie ließen die Ereignisse ab der Ankunft der ersten Busse am 14. Januar 2016 Revue passieren. Viele schöne Erinnerungen seien damit verbunden, doch dürfe und könne man das Erlebte nicht glorifizieren - und die neue Unterkunft bringe auch möglicherweise neue Probleme mit sich.

Architekt Nico Hofmann (Eberstadt) und Dr. Maximilian Hollerbach (Hollerbach-Bau, Hardheim) warteten mit eigenen Ansprachen auf. Einer der Bewohner, der 22-jährige irakische Kurde Ahmed Balen wendete sich ebenfalls an das Publikum und dankte für die schöne neuen Unterkunft in der Eberstadter Straße. Es folgte die ökumenische Segnung der Liegenschaft durch Pfarrerin Irmtraud Fischer, Dekan Johannes Balbach und Imam Ali Osman Sari.

Beim anschließenden "Tag der offenen Tür" konnten die beiden zweigeschossigen, partiell unterkellerten Gebäude besichtigt werden. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und verköstigten sich mit syrischen Spezialitäten, kamen mit den Neubürgern ins Gespräch und bauten Berührungsängste ab. Der gezeigte Dokumentarfilm "Menschen wie wir" klärte auf zu Herzen gehende Weise über die einzelnen Bewohner der bisherigen "Zeltstadt" auf.