Vier Aufführungen, viermal ein begeistertes Publikum: Das Musical "Momo" der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen überzeugte durch seine Musik und das gekonnte Schauspiel.

Buchen. Man könnte "grandios", "überragend" oder "Spitzenklasse" schreiben. Doch mit Superlativen ist das so eine Sache, zumal wenn es sich um eine Aufführung von Laien und Kindern und Jugendlichen handelt. Man würde den Leistungen von Profi-Musikern und Schauspielern nicht gerecht. Die Premieren-Aufführung von "Momo" in der Stadthalle in Buchen war jedoch so außergewöhnlich gut, dass sie sich durchaus mit professionellen Darbietungen vergleichen ließe. Insofern war sie grandios, überragend und Spitzenklasse.

Was sich schon bei den Durchlaufproben abgezeichnet hatte, bestätigte sich bei der Premiere des Musicals voll und ganz. Die jungen Darsteller zeigten eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Der Spaß, den ihnen ihr Spiel und ihr Gesang bereiteten, war in jeder Sekunde der Aufführung zu spüren. Wer lediglich eine "ordentliche Schüleraufführung" erwartet hatte, der musste sich voll ungläubigen Erstaunens am Freitagabend die Augen gerieben haben.

Gelungenes Wechselspiel

Die nahezu perfekte Abstimmung zwischen Chor und Orchester, das gelungene Wechselspiel zwischen Soli und Tutti, die emotionale und inhaltliche Verstärkung wichtiger Passagen durch Chorpartien machten aus dem Musical "Momo" ein intensives, hochemotionales Erlebnis, das nicht nur äußerlich in vielen Farbfacetten schimmerte und strahlte, sondern auch die Herzen anrührte. Am Ende applaudierte das Publikum nicht nur. Der Saal schien zu zerbersten vor überschäumender Begeisterung.

Die Ursachen des Erfolgs sind vielschichtig: Da ist zuallererst die Musik von Christian Roos zu nennen. Diese ist ausdrucksstark, die Songs sind eingängig, das Arrangement abwechslungsreich. Der Komponist hatte die Version von der Musikschulaufführung im Jahr 2000 überarbeitet. Denn auch die Besetzung hatte sich entscheidend verändert. Sie war leistungsfähiger als die vor 16 Jahren: Das Orchester war größer, und statt eines Kinderchors sang der gemischte Erwachsenenchor "Cantamus" vom MGV Liederkranz.

Die Darsteller waren nicht nur durch die Gesangslehrer der Musikschule auf die Aufführungen vorbereitet worden. Von der Schauspielerin Ilona Christina Schulz wurden sie auf professionelle Weise angeleitet. Die choreographischen Elemente, die Bewegungen der Schauspieler auf der Bühne, ihre Präsenz und ihre Begeisterung am Schauspielen beeindruckten und erfreuten die Zuschauer.

Dass die Darbietungen von Chor, Orchester, Solisten und Darsteller zu einem Gesamtkunstwerk verschmolzen, dazu trugen Ton- und Lichttechnik bei aber natürlich auch die künstlerische Gesamtleitung. Diese lag in den Händen von Musikschulleiter Michael Wüst.

Entscheidend für dieses Glanzlicht in der 25-jährigen Geschichte der Buchener Musikschule war vielleicht auch, dass die einzelnen Rollen nahezu ideal besetzt waren. Beide Momo-Darstellerinnen verkörperten auf besonders gute Weise das sanfte, empathische und freundliche Wesen der Hauptperson. Gigi war wirklich ein lebenslustiger, frecher Geselle, beide Hora-Darstellerinnen wirkten souverän, majestätisch und gütig. Die Agenten der Grauen Herren und ihr Chef waren schneidig, rücksichtslos, entschlossen, Nina ein selbstbewusster Wirt, Nicola ein etwas schwerfälliger Maurer. Cassiopeia, der Friseur Fusi, die vollkommene Puppe Bibigirl - alle trugen zu einer äußerst gelungenen Aufführung bei.

Die Mitwirkenden

Darsteller: Momo: Maren Heller (16. und 18. Dezember, 15 Uhr), Julia Blank (andere Aufführungen), Gigi: Sebastian Kürpick, Nina: Sarah Pfannenschwarz, Nicola: Anna Hemberger, Beppo: Viktoria Franz (16. und 18. Dezember, 15 Uhr), Angelina Flores Sampedro, Agent X: Nele Kirsch, Cassiopeia: Sophia Früh, Fusi: Marlene Wießler, Agent W: Janna Pieper, Bibigirl: Jane-Lee Fromm, Agent Y: Victoria Hirsch, Agent Z: Ekaterina Tamke, Chef der Grauen Herren; Thorben Schriever, Die Grauen Herren: Sophia Balagula, Hannah Link, Meister Hora: Hanna Berger (16. und 18. Dezember, 15 Uhr), Ann-Sophie Tratz, Mann A: Katharina Kögel, Frau A: Ann-Sophie Tratz (16. und 18. Dezember, 15 Uhr), Hanna Berger, Mann B: Hannah Link, Sekretärin von Gigi: Anna Hemberger, Frau B: Sophia Balagula; Orchester mit Band; Kinderchor St. Oswald; Konzertchor "Cantamus"des MGV "Liederkranz" Buchen, Einstudierung Michael Wüst; Maske: Mitarbeiter von "Hair & Beauty Gossenberger" sowie Jana Breunig, Antonia Mackert, Franziska Mackert, Renate Mackert, Miriam Neidig, Petra Stewner; Technik: Walter Häfner (Ton), René Kremser (Licht); Bühnenbild und Ausstattung: Bichan Maschajechi; Regie: Ilona Christina Schulz, Sarah Pfannenschwarz (Regieassistenz); Musikalische Leitung: Michael Wüst; Musik: Christian Roos; Skript, Songtexte: Heike Bleckmann, Marcus Eckert.