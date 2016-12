Ein Glockenschwengel als Erinnerung

Der Heimatverein sicherte sich ein altes Holzstück und einen Glockenschwengel aus dem sanierten Glockenturm. Beide Teile dienen nun als Erinnerung und wurden im Rahmen der Christmette an die Kirche St. Magnus übergeben. © Ewald Gramlich

Eine Überraschung wurde in der Kirche St. Magnus in Hainstadt bei der Christmette verkündet: Nach einem Jahr Ruhepause nahmen die Glocken wieder ihren Betrieb auf.

Hainstadt. Die Glocken der St. Magnus Kirche in Hainstadt läuten wieder. Mesner Winfried Balles, Vorsitzender des Kirchenbauvereins, kündigte kurz vor Ende der Christmette den Kirchenbesuchern die Überraschung an. Aus Sicherheitsgründen musste der Glockenturm vor 13 Monaten still gelegt werden, das Holz war an vielen Stellen morsch und brüchig geworden. Nach langer Planung folgte schließlich die Genehmigung für die Sanierung durch die Erzdiözese Freiburg. Das Holz wurde ersetzt und auch die Glockenschwengel wurden ausgetauscht.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Ewald Gramlich betonte: "Es gibt doch nichts Schöneres als Glocken, die wieder durch die Gemeinde schallen und freudige sowie traurige Anlässe verkünden." Sie würden die Gläubigen zum Gottesdienst in unserer Kirche rufen, so Gramlich weiter. Der Heimatverein Hainstadt habe es sich zur Aufgabe gemacht, alte Denkmäler, Bildstöcke und weitere geschichtliche Bauten zu erhalten. "Leider ist uns das beim Glockenstuhl nicht gelungen", sagte der Vorsitzende, "aber wir konnten einen kleinen Teil des originalen Gebälkes sowie einen kleinen Glockenschwengel sichern." Die beiden erhaltenen Teile wurden zusammengefügt und mit einer Tafel versehen, die an die Glockenstuhlsanierung erinnern soll.

Bei Kommunionbank aufgestellt

Aufgrund des Gewichtes wurde sie vom stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Rathmann auf Rollen in die Kirche reingeschoben. Zusammen mit Ewald Gramlich übergab er die Erinnerungstafel an Winfried Balles, Vorsitzender des Bauvereins. Unter Beifall der Kirchenbesucher wurde dann der Eichenbalken mit dem Glockenschwengel unterhalb der Kommunionbank zur Erinnerung aufgestellt. Balles und Pfarrer Benz bedankten sich beim Heimatverein für die gelungene Überraschung und die schöne Erinnerung an die Glockenstuhlsanierung.