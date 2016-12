Ein Geschenk, das auch Verpflichtungen mit sich bringt

Groß war die Freude über die neue "alla hopp!"-Anlage in Buchen. Zahlreiche Besucher waren bei der feierlichen Übergabe am 15. Juli dabei.

Buchen. Die "alla-hopp!"-Anlage "ist eine echter Mehrwert für Jung und Alt und eine Bereicherung für unsere Stadt", so Bürgermeister Roland Burger in seinem Jahresrückblick. Und tatsächlich: Nicht nur die feierliche Übergabe wurde mit einem großen Sommerfest gefeiert, auch die Nutzung in den nachfolgenden Monaten konnte sich sehen lassen.

Fast dreijährige Vorlaufphase

Der Weg zur Anlage war ein langer. Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb endete am 1. Oktober 2013. Im Juni 2014 konnte man in Buchen aufatmen: Die Bleckerstadt hatte sich im harten Wettbewerb der 127 teilnehmenden Städte und Gemeinden durchgesetzt. Gut zwei Jahre später ist es dann endlich soweit. Am 15. Juli 2016 wird die von der Dietmar-Hopp-Stiftung finanzierte Anlage nur fünf Monate nach dem Spatenstich an die Stadt übergeben.

Als zehnte von insgesamt 19 "alla hopp!"-Anlagen wurde der Bewegungs- und Begegnungsparcours für alle Generationen mit einem großen Fest für die gesamte Bevölkerung eröffnet - klar, dass dabei das Motto der von der Dietmar Hopp Stiftung geförderten Aktion "Es kommt Bewegung rein" eine große Rolle spielte. Zahlreiche Buchener hatten sich eingebracht, nicht nur bei den anspruchsvollen Aufführungen auf der Bühne. Die Freude der Besucher über die neue Anlage, die sofort fleißig genutzt wurde, war auf den Gesichtern abzulesen.

Raffinierte Beleuchtung

Landschaftsarchitekt Michael Hink hatte die Anlage konzipiert und die in einem Beteiligungsprozess gesammelten Ideen der Buchener Bürger in die Planungen mit einfließen lassen. Die Anlage wird nach Einbruch der Dunkelheit mit einem ausgeklügelten Beleuchtungssystem teils farbig ausgeleuchtet, was auf eine Idee von Stadtwerkeleiter Kurt Hemberger zurückgeht.

Doch das großzügige Geschenk bringt auch Verpflichtungen mit sich. Das 15 000 Quadratmeter große Gelände will gepflegt sein. Das Handling des laufenden Betriebs ist laut Burger gerade am Anfang eine Herausforderung gewesen. Bei den laufenden Kosten wird mit einem Bedarf von über 60 000 Euro gerechnet.

In den Sommermonaten herrschte an Tagen mit angenehmen Temperaturen ein munteres Treiben auf dem Areal, oft bis in den Abend hinein. Doch die Anwohner haben sich inzwischen mit der neuen Anlage arrangiert. Bei einer Umfrage der Fränkischen Nachrichten Anfang November gab es keine Beschwerden. Die Betroffenen haben sich offenbar an die Lärmentwicklung gewöhnt.

Einer in 2017 erstmals kompletten Saison steht also nichts mehr im Weg: Es kommt wieder Bewegung rein.