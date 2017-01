Ein Erlebnis für Augen und Ohren

Rund 300 Besucher erlebten in der Stadthalle Buchen im Rahmen der Konzertreihe "Welt-Musik-Stadt-Buchen" einen begeisternden Abend.

Buchen. Die Welt war zu Gast in Buchen am Samstagabend: in der Stadthalle mit Musik, die rund um den Erdball führte, und übers Internet. Denn der Konzertabend der Reihe "Welt-Musik-Stadt Buchen" des heimischen Gitarrenduos "Café del mundo" war weltweit zu hören und zu sehen, zumindest so lange, bis die Übertragung zusammenbrach. Doch von diesen technischen Schwierigkeiten merkten die Besucher nichts.

Das auf das Filmen von Konzerten spezialisierte Unternehmen "wahwah.tv" hatte mehrere Kameras in der Stadthalle in Stellung gebracht. Im Bühnenhintergrund wurden auf eine Leinwand die von der Bildregie ausgewählten Videosequenzen projiziert. Das machte das Konzert zu einem besonderen visuellen Erlebnis. Denn immer wieder wurden Details eingeblendet. So konnte man auch als Zuschauer in der letzten Reihe den Musikern immer wieder auf die Finger schauen und das virtuose Spiel der Gitarristen, des Pianisten oder des Bassisten verfolgen.

Besondere Qualitäten

Das Konzert selbst war vielfältig und abwechslungsreich. Denn jeder der auftretenden Musiker verfügt über seine besonderen Qualitäten. Jan Pascal und Alexander Kilian ließen sich im gemeinsamen Spiel mit dem E-Gitarristen Paulo Morello immer wieder in andere Stilrichtungen, fernab der Flamenco-Rhythmen, entführen. Morellos Eigenkompositionen "Let's vamos" und ein von ihm geschriebenes Gipsy-Jazz-Musikstück ragten hier besonders heraus.

Einen Kontrast zu diesem feurigen Beginn bot der polnische Pianist Krzysztof Kobyliñski. Dessen Klaviermusik lässt sich stilistisch schwer einordnen. Manche seiner Eigenkompositionen weisen jazzige Elemente auf, andere verfügen über einen liedhaften, balladenartigen Charakter. Und hin und wieder fühlte man sich an Romantiker oder Impressionisten erinnert wie Chopin oder Debussy.

Die zweite Hälfte nach der Konzertpause gehörte dem zu einem Quartett gewachsenen Ensemble "Le Bang Bang". Doch zunächst musizierte das in der durch ein Konzert im Oktober 2015 in Buchen schon bekannte Duo mit Stefanie Boltz (Stimme) und Sven Faller (Kontrabass). Beeindruckend, wie sich Sopranstimme und Kontrabassklänge aneinander schmiegten, sich umgarnten und zu einer Einheit fanden! Tilman Herpichböhm (Schlagzeug) und Paulo Morello (E-Gitarre) komplettierten anschließend die beiden Musiker zu einem Jazz-Quartett, das in seinen Eigenkompositionen jedoch auch bluesartige Elemente aufscheinen ließ.

Zwei Zugaben erklatscht

Zum Finale schließlich kamen auch wieder Jan Pascal und Alexander Kilian, Veranstalter und musikalische Leiter der Musikreihe "Welt-Kultur-Stadt Buchen", auf die Bühne. Bei lyrischen aber auch rockigen Klängen ging die Post noch einmal richtig ab. Und das völlig losgelöste und begeisterte Publikum sicherte sich zwei Zugaben.