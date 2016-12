Ein Buch sagt mehr als 1000 Socken

Buchhändler Johannes Volk mit Ferrante und Wohlleben, zwei von drei Autoren, die stark nachgefragt sind. © Maximilian Ginter

Weihnachten ist die Zeit der Bücher. Denn auch heute noch sind sie als Geschenk äußerst beliebt.

Buchen. Bücher zu lesen, das kann inspirieren, dabei helfen den Kopf frei zu bekommen oder einfach nur unterhalten. Dabei wird immer weniger gelesen. In einer Umfrage der Stiftung Lesen gaben rund ein Viertel der befragten Erwachsenen an, überhaupt keine Bücher mehr zu lesen. Dem steht gegenüber, dass Bücher die mit abstand beliebtesten Weihnachtsgeschenke in Deutschland sind. Jeder Zweite verschenkt sie, so eine Studie der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young. Buchhändler Johannes Volk erklärt es sich damit, dass Bücher eben noch "Geschenke mit Prestige" seien. Was man nicht absprechen kann. Ein Buch zu schenken ist etwas völlig anderes als Socken zu schenken.

Das Weihnachtsgeschäft ist also essenziell für den Buchmarkt, den Händler, wie auch die Verlage und Schriftsteller. Weshalb es umso interessanter ist, zu schauen, welche Bücher in Buchen gekauft, womöglich verschenkt und gelesen werden. In der Buchhandlung Volk sind es Krimis, Sachbücher und Reiseführer - in eben dieser Reihenfolge. Gekauft wird, das ist in Buchen, wie überall, was populär ist. Leser orientieren sich an Bestsellerlisten oder den großen Werbeplakaten an Bahnhöfen. Unterhaltungsromane sind gefragt. Ebenso wie Titel, die in Magazinen, die sich an das weibliche Publikum richten, denn Frauen lesen deutlich mehr als Männer.

Drei Titel vorn

Bei Johannes Volk wurden in diesem Jahr vor allem drei Titel gekauft: Das ist einmal Elena Ferrante mit ihrem Weltbesteller "Meine geniale Freundin". Der Roman erzählt von einer Frauenfreundschaft, vom Erwachsenwerden, vom Neapel der 50er Jahre. Auch "Das geheime Leben der Bäume" wurde häufig gekauft, ein Sachbuch des Försters Peter Wohlleben, in dem er versucht den Wald plastisch zu machen. Beide Titel handeln von Sehnsüchten, einmal von der nach Freundschaft, einmal von der nach Birken. Weit schwieriger wird es, eine Sehnsucht in "Bühlerhöhe" von Brigitte Glaser zu finden. Höchstens es ist die nach Konrad Adenauer und dem Deutschland der 1952er. Selbst rät Johannes Volk zu den Klassikern. Wird er nach Empfehlungen gefragt, dann greift er zu einem dicken Sammelband deutscher Dichtung, in dem die Großen versammelt sind, von Goethe über Schiller und Heine. Oder er überreicht Stefan Zweig, dessen Leben sich auch als Krimi lesen lässt, von der Flucht aus dem Nazideutschland über sein Exilleben in Südamerika.

Das perfekte Buch für das Buchener Lesepublikum? Das wärewohl ein Krimi, der hier im Ländlichen spielt, das Historische streift und wie ein Sachbuch noch lernen lässt. Eine Mischliteratur, wie beispielsweise von Roman Kempf, der seinen biertrunkenen Pater Abel durch das Amorbach des 18. Jahrhunderts scheucht, um Mordfälle aufzulösen. Oder wie bei Wolfgang Burger, der schon seit 13 Bänden über einen Kripochef schreibt, der rund um Heidelberg und Mannheim ermittelt. Beide Autoren sind in der Buchhandlung Volk gefragt. Es sind Bücher, die man wohl als handfest beschreiben darf.