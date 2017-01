„Egon“ hielt die Einsatzkräfte auf Trab

Das Sturmtief "Egon" hat in der Nacht auf Freitag auch im Neckar-Odenwald-Kreis Schäden angerichtet. Feuerwehr und Polizei mussten mehrmals ausrücken.

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte bereits am Donnerstag Warnmeldungen unter anderem über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App "Nina" (die FN berichteten). Schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern waren für die Nacht auf Freitag vorhergesagt und es wurden sogar orkanartige Böen angekündigt. Hinzu kam ein starker Schneefall mit Verwehungen, der bis zum Freitagmittag andauerte.

Am stärksten waren die im Neckar-Odenwald-Kreis höher gelegenen Gemeinden wie Obrigheim, Waldbrunn, Mudau, Walldürn und Hardheim betroffen, berichtete Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr den FN. Vor allem zwischen 3 und 5 Uhr mussten die Feuerwehren ausrücken, insgesamt kam es zu ungefähr 100 Einsätzen im Landkreis, die Buchener Wehr musste jedoch nicht ausrücken. "Die Situation hatte sich ab circa 7.30 Uhr wieder beruhigt", so Kirschenlohr. Hauptsächlich seien Äste und Bäume umgeknickt, "es gab auch einige Fälle, in denen Fahrzeuge dadurch beschädigt wurden." In manchen Ortschaften kam es zu Stromausfällen, Verkehrsschilder wurden abgerissen und sogar eine Laterne fiel dem starken Wind zum Opfer.

Auf der A 81 waren die Ausfahrten Boxberg und Osterburken wegen querstehender Lkw und Schneeglätte gesperrt. Zu mehreren hundert Einsatzorten mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag sowie am bisherigen Morgen im gesamten Zuständigkeitsbereich ausrücken, hieß es gestern vom Polizeipräsidium Heilbronn. Hauptsächlich meldeten Verkehrsteilnehmer umgestürzte Bäume, blockierte Fahrbahnen, herabfallende Äste, durch die Luft fliegende Gegenstände, wie etwa ein Trampolin oder Werbeschilder. Nicht nur Fahrbahnen wurden durch Gegenstände blockiert, auch behinderten diese Rad- und Fußwege.

"Zum Glück blieb es größtenteils bei Behinderungen für Verkehrsteilnehmer", so die Polizei. Für einen Autofahrer im Main-Tauber-Kreis hatte das Unwetter jedoch schwerwiegendere Folgen. Gegen 5 Uhr war der 31-Jährige mit einem Skoda Yeti auf der B 19 von Igersheim in Richtung Bernsfelden unterwegs. In einem Waldgebiet erkannte er offenbar zu spät, dass ein Baum quer über der Fahrbahn lag oder just zu dieser Zeit herabstürzte. Er konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern und fuhr mit seinem Pkw gegen diesen. Hierbei erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Umstürzende Bäume

Vom Dach eines Schnellrestaurants in Bad Rappenau-Fürfeld wurden Teile eines Windrads abgerissen und wegen der orkanartigen Böen durch die Luft geschleudert. Eines der Teile durchschlug die Glaseingangsschiebetür einer Tankstelle, die sich in einiger Entfernung befindet. Verletzt wurde dabei niemand. Darüber hinaus wurden der Polizei mehrere Fälle gemeldet, bei denen umstürzende Bäume auf fahrende Autos stürzten und dabei Sachschaden anrichteten. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnis dadurch nicht verletzt. Der durch das Unwetter entstandene Sachschaden konnte gestern noch nicht beziffert werden.