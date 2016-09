Düstere Bilanz in der Landwirtschaft

Die Erträge sind entweder zu hoch oder zu niedrig - der Markt jedoch gesättigt. Zu geringe Preise sind die Folge. Und die regionale Landwirtschaft, die steht vor existenziellen Problemen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Getreide, Milch, Obst: Wo man hinschaut, fallen die Preise. In der Region sehen die Ernteerträge jedoch höchst unterschiedlich aus. Das spielt aber nur eine untergeordnete Rolle. Denn der Markt, der ist ein globaler. Das Fazit der Landwirte könnte kaum düsterer sein.

Schlechte Stimmung

"Das Hofsterben beschleunigt sich drastisch", erklärt Walter Leibfried, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Neckar-Odenwald, im FN-Gespräch. Und auch Vorsitzender Herbert Kempf berichtet von einer sehr schlechten Stimmung unter den Landwirten: "Viele haben große Schwierigkeiten, ihren Betrieb überhaupt noch über die Runden zu bringen."

Die Gründe hierfür seien unterschiedlich. Die Getreideernte sei in diesem Jahr katastrophal verlaufen. Heftiger Niederschlag unmittelbar zuvor sei daran schuld, erläutert Uwe Schöttle, geschäftsführender Vorstand der BAG-Franken.

Dabei sah alles so gut aus: "Noch vier Wochen vor der Ernte verlief alles optimal." Sogar das Potenzial einer Rekordeinfuhr sei zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen gewesen. "Und dann kam der Regen."

In manchen Teilen der Region seien Werte von 140 Litern pro Quadratmeter gemessen worden. Was dies bedeutet, machte Leibfried am Beispiel "Weizen" fest. 140 Euro - 30 Euro weniger als im Vorjahr - seien es, die man für die Tonne bekomme. Dabei müsste eine geringere Verfügbarkeit ja eigentlich sogar eine Preissteigerung zur Folge haben. "Jedoch bewegen wir uns in einem globalen Markt", erklärt Schöttle. Und in diesem stellt das deutsche Produkt keine Konkurrenz zu etwa Russland oder Nordamerika dar, die in diesem Jahr mit Rekordergebnissen aufwarteten.

Mehr als die Hälfte des Getreides, so Kempf, werde als Tierfutter verwendet. Und der Verkauf von Wintergerste, so Leibfried, sei nicht einmal mehr kostendeckend.

Das Groteske an der Geschichte: Die besseren Ergebnisse erzielten die eigentlich schlechteren Felder. Denn während sich ein guter Acker durch seine geringere Wasserdurchlässigkeit auszeichne, sei ihnen genau diese Eigenschaft zum Verhängnis geworden, erklärt Schöttle. Der verhängnisvolle Negativfaktor beim Milchverkauf ist ein genau gegenteiliger. Denn da verzeichnet man alles andere als einen Mangel. 2014, so Leibfried, habe man mit dem Liter Milch noch gut und gerne 40 Cent verdient. 2016 seien es teilweise nur 20 Cent pro Liter. "Damals haben viele das Produkt als den neuen Verkaufsschlager der Landwirtschaft angepriesen." Entsprechende Investitionen - beispielsweise durch Baumaßnahmen und die Vergrößerung des Viehbestands - seien die Folge gewesen. Heute würden die Erträge kaum noch reichen, um diese Investitionsvolumina zu finanzieren.

Ausgleichszahlungen für die Landwirte, die die Menge des Milchverkaufs drosseln, werden erwartet. Ob dies die Defizite jedoch ausgleicht, bleibe für Leibfried noch offen.

Durch die Entwicklung würden viele Betriebe zurückschrauben, seien auf ihre Rücklagen angewiesen. Bautechnische Maßnahmen oder die Anschaffung neuer Gerätschaften seien eine Luxusangelegenheit. Und manche würden schlicht unter dem Druck zusammenbrechen. Andere würden wohl keinen Generationswechsel mehr erleben.

Überschüsse prognostiziert

Ähnlichen Überschuss wie bei der Milch erwarte man bei der Obsternte, blickt Schöttle voraus: "Erzeugerpreise für hundert Kilo Äpfel werden im Bereich zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro angesiedelt. Die Bewirtschaftung einer Streuobstwiese muss schon auch ein Hobby sein. Leben kann davon keiner." Auch deswegen würden viele auf den Lohnmosttausch ausweichen.