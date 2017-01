Neuer Erdenbürger: Der kleine Ebrahim kam am 4. Januar um 0.44 Uhr in der Neckar-Odenwald-Klinik in Buchen zur Welt. Nachdem es um den Jahreswechsel im Kreißsaal ruhig geblieben war, wurden wenig später zwei weitere Kinder geboren.

Buchen. Ungewohnt ruhig war es in den Tagen um den Jahreswechsel im Kreißsaal der Neckar-Odenwald-Klinik in Buchen. Gestern hatte das Warten auf das erste Baby im neuen Jahr dann ein Ende. Genau um 0.44 Uhr erblickte der kleine Ebrahim das Licht der Welt. 52 Zentimeter groß, 3494 Gramm schwer und kerngesund, machte der kleine Junge seine aus Eritrea stammenden Eltern rundum glücklich. Seit wenigen Monaten leben sie in der Unterkunft für Asylbewerber des Landkreises in Hardheim und freuen sich nun erstmals über Familienzuwachs.

Mindestens genauso zufrieden strahlten die Kinderkrankenschwestern Dagmar Meidel und Helga Müller, Leitende Oberärztin Barbara Majerus und Hebamme Astrid Raila. Nach dem langen Warten gab es für sie gestern richtig viel zu tun. Denn neben Ebrahim kamen im Laufe des Tages zwei weitere Kinder zur Welt. "Heute rappelt es im Karton", schmunzelte Meidel.

Damit scheint sich der erfreuliche Aufwärtstrend bei den Geburten aus dem Vorjahr fortzusetzen. 2016 erblickten in Buchen 487 Kinder das Licht der Welt, stolze 60 mehr als im Jahr davor.