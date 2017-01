„Die richtige Frau an der richtigen Schule“

Schulleiterin Heike Busch wurde offiziell in ihr Amt an der Jakob-Mayer-Grundschule eingeführt. Das Bild zeigt (von links) Schuldekan Michael Schwarz, Achim Edelmann, Bernhard Edin, Schuldekan Robert Schmeiser, Monika Schwarz, Heike Busch, Bürgermeister Roland Burger, Schulrat Peter Frey und Konrektorin Ilse Czillich.

An der Jakob-Mayer-Grundschule:

Rektor Bernhard Linsler hinterließ eine personelle Lücke an der Jakob-Mayer-Grundschule, die mit der am Freitag in ihr Amt eingeführten neuen Schulleiterin Heike Busch geschlossen wurde.

Buchen. Im Joseph-Martin-Kraus-Saal begrüßte Konrektorin Ilse Czillich die Gesellschaft; folgend erheiterten ein Lied der Schüler und ein Bilderrätsel die Atmosphäre.

Nahtloser Übergang

Dieses zeigte auf spielerische Weise, mit dem man es "heute und hier" eigentlich zu tun habe: "Der neuen Rektorin Heike Busch.

Ihre offizielle Einführung erfolgte durch Schulrat Peter Frey (Staatliches Schulamt Mannheim). Er ging auf den "nahtlosen Übergang" nach Bernhard Linslers Verabschiedung ein und betonte, dass jener Umstand bei Besetzung von Rektorenstellen im Grundschulbereich durchaus nicht immer verzeichnet werden könne.

Weiterhin zeigte er die Stationen im Leben der 1969 in Mannheim geborenen Pädagogin auf. Nach einem Jurastudium und der Familienphase begann sie 2003 ihr Lehramtsstudium, ehe sie nach beiden Staatsexamen an die Grund- und Hauptschule Mudau versetzt wurde.

"Als SMV-Lehrerin oder Mentorin fungierte sie in Mudau als Triebfeder für zahlreiche Projekte", erinnerte Frey, ehe er das Berufsbild eines Schulleiters auf herzenswarme Weise definierte: Man müsse in dieser Position das Beste für ein Kind erwirken - aber ohne es auf dessen Rücken auszutragen.

In diesem Sinne könne die Schule zwar keine elterlichen Pflichten wie das Lehren sozialer Tugenden übernehmen, doch möge gerade daher eine beiderseitige "Erziehungspartnerschaft" ohne bevormundenden, verurteilenden Umgangston entstehen. "Mit Wertschätzung, Einsicht und einem Blick für das Wesentliche kann man das täglich auf ein Neues erleben", hielt Frey fest.

"Bestens aufgestellte Schule"

Für den Schulträger sprach Bürgermeister Roland Burger. Heike Busch übernehme "eine bestens aufgestellte Schule", die er bei ihr in besten Händen wisse. Das Vermitteln solider Bildung als immaterieller Schatz könne in vielerlei Hinsicht der Schlüssel zu gesellschaftlichen und beruflichen Erfolgen gelten. Die Schuldekane Michael Schwarz und Robert Schmeiser gaben der "Neuen" den Hinweis mit, auch in neuen Situationen von Gottes Weisheit getragen zu werden und erfreuten mit spontaner Liedeinlage.

Die Buchener Schulen wurden durch Monika Schwarz vertreten; in ihrer Funktion als geschäftsführende Schulleiterin überbrachte sie beste Wünsche und sprach von "personellen, sozialen und emotionalen Begegnungen", die den Schulalltag bereichern.

Bernhard Edin wartete seitens des Personalrats mit tiefsinnigen Gedankengängen auf, ehe Elternbeiratsvorsitzender Steven Marke auf "die richtige Frau an der richtigen Schule" zu sprechen kam und die gesprächsbereite, tatkräftige Art Heike Buschs lobend hervorhob. Für den Förderverein schloss sich Vorsitzender Achim Edelmann den guten Wünschen an.

Zur Feier des Tages wartete das Kollegium mit gleich zwei musikalischen Willkommensgrüßen auf: Nach einem rein instrumentalen Stück wurde der Schlager "Er gehört zu mir" mit eigenem, auf Heike Busch gemünzten Text dargeboten, um für Rührung und Freude zu sorgen.

"Notfallkorb" überreicht

Konrektorin Ilse Czillich überreichte ihr schließlich einen "Notfallkorb" als Präsent mit augenzwinkerndem Unterton. Zum Abschluss ergriff Heike Busch in einem ergreifenden Dankeswort die Gelegenheit, um ihre Freude über das von einem motivierten Kollegium und engagierten Kommunalangestellten getragene, aktive und bunte Klima an der Jakob-Mayer-Grundschule zu bekunden.