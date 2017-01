Die „Rebellen“ waren erfolgreich

Rita Schwarzelühr-Sutter trug sich auf Einladung von Buchen Bürgermeister Roland Burger in das Goldene Buch der Stadt ein. Die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft hatten sich zu einem Fach- und Informationsgespräch getroffen.

Restmüllarme Abfallwirtschaft in Neckar-Odenwald-Kreis:

Die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter war zu Gast bei der AWN in Buchen. Mit weiteren politischen Vertretern wurde über die restmüllarme Abfallwirtschaft diskutiert.

Neckar-Odenwald-Kreis. Auf Einladung der SPD erhielt die Abfallwirtschaftsgesellschaft Neckar-Odenwald-Kreis (AWN) am Montag Besuch aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter war in Buchen zu Gast und führte mit den anwesenden Politikern sowie der Führungsetage der AWN ein Fach- und Informationsgespräch. Dabei ging es unter anderem um die Potenziale einer restmüllarmen Abfallwirtschaft und die "rebellische" Haltung des Landkreises bei diesem Thema in Baden-Württemberg.

Deutliche Minderheit

Der Geschäftsführer der gastgebenden AWN, Dr. Mathias Ginter, stellte zunächst sein Unternehmen vor und sagte, dass der Landkreis beim Thema Restmüll bewusst einen anderen Weg eingeschlagen habe - den der "restmüllarmen Abfallwirtschaft". Damit gehört der Landkreis zu einer deutlichen Minderheit im Bundesland, die sich gegen die Einführung einer Biotonne entschieden hat. Ein Umstand, der zunächst im baden-württembergischen Umweltministerium in Stuttgart für wenig Begeisterung sorgte.

Dies bestätigte auch Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Achim Brötel bei der Eröffnung der Veranstaltung. Über die klassische Biotonne werde nur ein kleiner Teil von Küchenabfällen erfasst, so der Landrat. Es herrsche aber ein viel größeres Potenzial zur Erzeugung von Bioenergie, deshalb habe man einen ambitionierteren Ansatz gewählt. "Die Bürger sind in diesem System keine Müllverursacher, sondern Lieferanten von Bioenergieträgern", erklärte Brötel. In Rosenberg laufe das Pilotprojekt der restmüllarmen Abfallwirtschaft seit 2010, in der Kerngemeinde Hardheims seit 2013.

Verwertungsquote steigern

Das Modell setzt darauf, die Verwertungsquote bei Haushaltsabfällen auf nahezu 100 Prozent zu steigern. "Ich habe unserem Umweltminister Franz Untersteller sogar eine Wette angeboten, dass wir mit unserem System landesweit die besten Ergebnisse erzielen werden", so Brötel. Man gehöre mit diesem System zu den "Rebellen" in Baden-Württemberg, doch in den vergangenen Wochen habe sich eine Annäherung zwischen Umweltministerium und dem Landkreis ergeben.

In diesem Zusammenhang sprach auch Buchens Bürgermeister und AWN-Aufsichtsratsmitglied Roland Burger davon, dass der Umweltminister die "bockigen Landkreise missionieren wollte." Doch jetzt seien die Töne aus dem Bundestag moderater geworden. Landrat Brötel verbreitete dazu die Neuigkeit, dass das Ministerium den Weg der restmüllarmen Abfallwirtschaft mitgehen werde und damit eine flächendeckende Übernahme des Systems 2020 möglich sei. "Deshalb müssen wir nicht die Biotonne einführen. Es scheint also, dass wir mit unseren Argumenten überzeugen konnten." Staatssekretärin Schwarzelühr-Sutter sagte dazu, dass es am besten sei, Müll komplett zu vermeiden. "Erst danach sollten Recycling-Quoten und ein nachhaltiges Verpackungsdesign folgen."

Apropos Verpackungen, die Anwesenden diskutierten auch über das neue Verpackungsgesetz, dass im Dezember vom Bundestag beschlossen wurde. Darin wurden unter anderem höhere Recycling-Quoten und verstärkte ökologische Aspekte bei Verpackungen festgelegt. Die kommunalen Spitzenverbände lehnten diesen Entwurf allerdings einhellig ab.

Viele Interessenskonflikte

"Das grundsätzliche Ziel lautet, mehr Materialien und Wertstoffe zurückzugewinnen," erklärte die Staatssekretärin. Die Schwierigkeit liege in den vielen unterschiedlichen Interessenskonflikten wie zum Beispiel zwischen Kommunen und Produktverantwortlichen. Sie appellierte deshalb, eine ökologische Weiterentwicklung zu erzielen und "höhere Recycling-Quoten zu erreichen."

Ihrer Meinung, dass es dem Bürger egal sei wer für den Abfall verantwortlich sei, konnte sich AWN-Geschäftsführer Ginter nicht ganz anschließen. "Für die Bürger sind die Kommunen verantwortlich, wenn der Müll nicht abgeholt wird", meinte er. Die Formulierungen im neuen Gesetzentwurf würden die Situation nur kompliziert machen, "anstatt für Klarheit zu sorgen." Karl Heinz Neser (CDU) und MdL Georg Nelius (SPD) stimmten in dieser Diskussionsrunde ebenfalls dafür, die Bürger nicht zu überfordern. "Das Thema Abfall darf für die Bevölkerung keine wissenschaftliche Frage werden", forderte Neser.

Und auch bei der Frage, wer in einem Landkreis die Steuerung der Abfallwirtschaft übernehmen soll, lagen die Meinung nicht weit auseinander. Landrat Brötel betonte, dass die Kommunen "in guten wie in schlechten Tagen" Ansprechpartner für die Bürger seien und daher auch die Kontrolle übernehmen sollten. Karlheinz Graner (SPD), ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrates, positionierte sich ähnlich wie Brötel und sagte: "Es soll nicht der Industrie, sondern der Gesellschaft insgesamt gut gehen. Wenn ein Dienstleister damit Gewinn erzielt, ist das super, aber das hat nicht die oberste Priorität."

MdB Alois Gerig (CDU) forderte, dass der Gesetzentwurf nicht für den ländlichen und urbanen Raum gleichzeitig gelten dürfe. "Wir müssen flexibler sein und das für den jeweiligen Bereich trennen. In einer Großstadt gelten ganz andere Anforderungen", so Gerig.