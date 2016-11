Dichtes Gedränge auf und an der Strecke

Buchen. Für gruselige Abendstunden sorgten am Montag die Teilnehmer des mittlerweile legendären "Holloween"-Stadtlaufs in der Fußgängerzone, den auch in diesem Jahr die Aktivgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem TSV Buchen auf die Beine gestellt hatte. Unter dem Motto "Süßes oder Saures" luden die Verantwortlichen in diesem Jahr wieder zum abendlichen "Halloween-Shopping" ein. Während sich die Kauflustigen die Klinke in den Fachgeschäften in die Hand gaben, drehten die Läufer ihre Runden auf der Strecke durch Buchens Innenstadt.

Pünktlich um 17.10 Uhr gab der Vorsitzende der TSV, Kurt Bonaszewski, den Startschuss für die Bambini, die auf ihrer 300 Meter langen Strecke vom Straßenrand aus angefeuert wurden als ging es um olympisches Gold. Die Nachwuchsläufer präsentierten sich dabei in Höchstform und freuten sich nach dem Zieleinlauf über die verdienten Medaillen.

Während die Kleinen ganz nach dem Motto "dabei sein ist alles" antraten, war der Ehrgeiz der Schüler im zweiten Lauf auf dem neugestalteten Stadtkurs bereits spürbar.

Dichtes Gedränge herrschte schließlich am Start zum zehn Kliometer langen Hauptlauf, der das sportliche Geschehen am Montagabend in der Innenstadt abrundete. Mittlerweile ist diese Strecke amtlich vermessen und stellt einen zusätzlichen Reiz für die Teilnehmer dar, ihre persönlichen Zeiten zu verbessern. Dabei waren die Läufer richtig gefordert und der begleitende Applaus der Zuschauer am Wegesrand spornte so manchen Sportler an, die eigene Schmerzgrenze zu überwinden. Am Ende des abendlichen Spektakels war TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski rundum zufrieden mit der neuerlichen Veranstaltung, die auch in diesem Jahr auf eine große Resonanz sowohl bei den Sportlern wie auch bei den Zuschauern gestoßen und bestens angenommen worden war.

Manche Gespenster waren auch noch lange nach dem Lauf in Buchens Innenstadt zu erblicken und erschreckten den einen oder anderen Passanten in der Fußgängerzone. k.n.