Der Weg für das Fest der Sinne ist bereitet

Die Christmette an Heiligabend ist für viele Leute ein Muss. Die Vorbereitungen laufen seit Tagen.

Buchen. Die weihnachtliche Christmette ist ein Fest für die Sinne: Aufrecht und gleichförmig stehen die Christbäume da, Lichterketten und Kerzen erhellen das Dunkel des Kirchenraums, Chorgesang erklingt, Weihrauchduft strömt in die Nase. Was im Vorfeld geschieht, bleibt vielen Gottesdienstbesuchern eher verborgen. Grund genug für die Fränkischen Nachrichten, in den vergangenen Tagen und Wochen einmal hinter die Kulissen zu blicken.

Noch 17 Tage bis Heiligabend: "Drei. . . zwei . . . eins . . ." - Das gerade noch muntere Geplapper der 40 Kindern und Jugendlichen verstummt. Konzentration ist angesagt. "Ich brauche alle Augen", sagt Jochen Berger. Der Kirchenmusiker leitet seit über zehn Jahren den Jugendchor der Seelsorgeeinheit Buchen. "Da steckt unglaublich viel Herzblut und Basisarbeit drin", betont der 45-Jährige im FN-Gespräch.

Die Sopranstimmen beginnen "Gloria in excelsis deo" zu singen, da unterbricht Berger. "Bitte keine gelangweilten Engel. Ihr habt eine Message rüber zu bringen. Jeder längere Ton muss explodieren", motiviert er die Sängerinnen. Im dritten Anlauf "sitzt" alles. Berger hebt den Daumen: "Ey, ihr seid super."

Hanna Berger ist eine der Sopranistinnen. "Ich liebe es, im Chor zu singen", sagt die 15-jährige Schülerin. Hier gebe es keinen Leistungsdruck wie im Fußball. Hanna singt gerne den hohen Sopran. "Vor allem, wenn man dann die spitzen Töne so raushauen kann", lacht sie.

Während der Christmette gebe es viele Momente, wo der Jugendchor nicht singt, erläutert Horst Berger. "Und dann auf den Punkt seine Leistung abrufen zu können", das sei das Schwierigste für den Chor, aber - wenn es klappt - auch "das Schönste".

Noch neun Tage bis Heiligabend: Vor der Sakristei in St. Oswald liegen am Morgen sechs Nordmanntannen, die bis vor wenigen Minuten noch im Forst standen. Die größte von ihnen misst fünf Meter und bekommt später einen Ehrenplatz neben dem Tabernakel. Die anderen Bäume sind kleiner - "richtig kuschelig", um es mit den Worten von Roland Franz zu sagen. Er ist Hausmeister im katholischen Pfarramt in Buchen und stellt seit 19 Jahren die Christbäume in der Kirche auf.

Die Bäume sollten nicht zu groß sein, "sonst verstecken sich die Ministranten dahinter", erklärt der 61-Jährige verschmitzt. "Das haben wir früher auch gemacht." Ihm zur Hand geht Gerhard Waldburger, seit 2011 der hauptamtliche Mesner der St. Oswald-Kirche. Nachdem der letzte Baum aufgestellt ist, nehmen die beiden noch einmal Augenmaß. "Die Hinteren sind kürzer", stellt der Mesner fest. "Dann drehen wir sie halt um", antwortet der Hausmeister. Gesagt, getan.

"Einige Kirchenbesucher haben Adleraugen", merkt der Mesner an. Aber: Roland Franz ist zufrieden mit den Tannenbäumen. "Die Symmetrie macht's aus", erklärt er und verabschiedet sich mit einem "Hemm mer's, Bube?"

Gerhard Waldburger bleibt noch, schließlich müssen Lichterketten und Strohsterne aufgehängt werden. Wenn an Heiligabend alle liturgischen Bücher aufgeschlagen, Gewänder gerichtet und Kerzen angezündet sind, folgt sein schönster Moment: "Ich sitze in der Bank, die Ministranten stehen bereit und der Weihrauch steigt auf. Dann kehrt bei mir innerliche Ruhe ein."

Ein paar Meter weiter herrscht am gleichen Tag noch das glatte Gegenteil davon. Im Eingangsflur des Pfarrbüros hat sich der "Tacker-Club" einquartiert, wie sich die acht Frauen und Männer augenzwinkernd nennen. Seit drei Stunden sitzen sie bereits da, falten und tackern fleißig Weihnachtspfarrbriefe. Die Stimmung ist ausgelassen, aber "man muss sich konzentrieren und aufpassen", betont eine Helferin. Aus dem Raum gegenüber klingelt immer wieder ein Telefon.

"Katholisches Pfarramt in Buchen, Zipperlein, Grüß Gott." Seit 16 Jahren ist Rita Zipperlein hier Sekretärin und damit in der Regel "der erste Ansprechpartner" für die Dreifaltigkeit des "Wir brauchen, habt ihr oder könnt ihr?". Die Ehrenamtlichen würden viel leisten, betont die Sekretärin. "Von uns bekommen sie Unterstützung, wo es nur geht." Kurz vor Weihnachten gebe es nicht mehr Betrieb als sonst. Fast im gleichen Moment kommt Gerhard Waldburger durch die Tür und meldet ein Leck im Weihwasserfass. Schon greift die Sekretärin nach dem Telefonhörer. "Katholisches Pfarramt . . ."

Noch ein Tag bis Heiligabend: Heute ist in der Kirche die Generalprobe der Ministranten. Der komplette Ablauf der Christmette wird mit Pfarrer Johannes Balbach geübt. "Ohne uns wäre es nicht so festlich", ist sich die Ministrantin Klara Linke sicher.

Von den insgesamt 45 Ministranten werden etwa 20 der Christmette mit Tragekreuz, Leuchtern und vor allem viel Weihrauch ihren speziellen Charakter geben. Viele der "Minis" singen an dem Abend im Jugendchor. Mit dabei sind auch acht neue Messdiener, die erstmals ministrieren werden. "Die Kleinen sind aufgeregt", weiß die 17-Jährige. "Man möchte ja keine Fehler machen."

Noch etwa eine halbe Stunde: Der Jugendchor singt ruhige, meditative Lieder. Währenddessen füllt sich die Kirche. Die Christbäume stehen symmetrisch, die Lichterketten und Kerzen leuchten. Weihrauchduft strömt in die Nase. Die Ministranten stehen bereit.