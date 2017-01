Das Thema „Asyl“ prägte das Jahr 2016

Im September zogen die Geflüchteten aus dem Provisorium in die neue Gemein-schaftsunterkunft um. © Ralf Scherer

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit einer guten Nachricht für die Kommunen ging der Neckar-Odenwald-Kreis in die Winterpause: In der Jahresabschlusssitzung Mitte Dezember wurde eine Senkung der Kreisumlage beschlossen. Hintergrund war die verbesserte Einnahmesituation des Landkreises.

Gut lief es für den Landkreis auch in Sachen Breitbandversorgung: Ein Ausbaugebiet nach dem anderen wurde 2016 planmäßig in Angriff genommen. Zuletzt griffen Landrat, Kreisräte und Bürgermeister am 30. November in Buchen zum Spaten. So kann der ehrgeizige Plan funktionieren, zum Jahresende 2017 alle Kreiskommunen ans schnelle Internet zu bringen. Während der Landkreis hier die Regeln mitbestimmen kann, ist er beim Thema Krankenhäuser nach wie vor von vorgegebenen Rahmenbedingungen abhängig: Krankenkassen und "Diagnosis Related Groups" ("diagnosebezogene Fallgruppen") diktieren hier die Situation. Im Jahr 2016 musste der Landkreis im Jahr wieder ein 5,7-Millionen-Euro-Defizit verkraften.

Die Kliniken-Geschäftsführung steuert dagegen und spart: Unter anderem müssen Ende des Jahres die therapeutischen Becken in den Krankenhäusern schließen. Außerdem wird die Küche in Buchen nicht mehr genutzt: Der Standort wird künftig von Mosbach aus versorgt werden.

Eine weitere Neuerung in 2016: Die ärztlichen Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung in Buchen wurden zum 7. November räumlich in die Kliniken integriert. Doch die wohl wichtigste Aufgabe des Landkreises war die Aufnahme und Unterbringung von vielen Hundert Flüchtlingen - auch wenn das Thema gegen Jahresende etwas in den Hintergrund rückte. 909 Geflüchtete wurden im zurückliegenden Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis aufgenommen. Im ersten Halbjahr waren es noch über 880 Personen, im zweiten jedoch keine 20 mehr.

Die Anfang des Jahres eilig errichteten, provisorischen Unterkünfte wurden eine nach der anderen geschlossen, die in Buchen im September. Feste Gemeinschaftsunterkünfte wurden unter anderem in Höpfingen, in Walldürn, in Großeicholzheim, bei der Mosbacher Kaserne und zuletzt am 20. September in Buchen eröffnet. Der Großteil der Flüchtlinge kommt aus Syrien, Irak und Afghanistan. sab