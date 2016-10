Buchen. Die Fahrbahnerneuerung auf der B 27 zwischen Buchen-Nord und Walldürn steuert auf ihre finale Phase zu. Der zuständige Bauleiter der Firma Konrad Bau, Jochen Schäfer, nannte als möglichen Freigabetermin den kommenden Freitagnachmittag.

"Aber nur, wenn alles optimal verläuft", sagte er. Heute wird die Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 540 Metern eingebaut, am Abend sollen die Fugenarbeiten beginnen. Das sei jedoch witterungsabhängig, so Schäfer. Am Donnerstag soll dann der Fahrbahnrand, das sogenannte Bankett, wieder angelegt werden.

Die Bauarbeiten begannen in der vergangenen Woche am Montag. Seitdem wird die Fahrbahn auf einer Gesamtlänge von 540 Metern ausgebaut. Wie Bauleiter Schäfer erwähnte, wurde außerdem eine Schadstelle von 403 Metern Länge ausgebessert - eine Tragschicht war durchgebrochen. "Dadurch fühlte sich die Fahrbahn an dieser Stelle uneben an." Die "leidige" Ampelschaltung und der Rückstau seien leider nicht zu verhindern gewesen. ms