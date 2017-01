Burger: „Keine Erhöhung der Strahlung“

Arno Scheuermann (links) und Frank Hemberger (rechts) informierten am Samstag über die Ziele ihrer Bürgerinitiative, Markus Frei befragte sie (die FN berichteten). Dass dabei dem Gemeinderat zum wiederholten Mal Untätigkeit vorgeworfen wurde, missfällt Bürgermeister Roland Burger. © Martin Bernhard

Die Kundgebung der Bürgerinitiative "Bigmüg" sorgt für Widerspruch. Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel geben Kontra.

Buchen. Bei der Kundgebung der Bürgerinitiative "Bigmüg" gegen die Einlagerung von Betonmüll aus dem Atomkraftwerk Obrigheim wurde dem Buchener Gemeinderat zum wiederholten Mal Untätigkeit vorgeworfen. Obwohl sich das Gremium in der Vergangenheit gegen die Einlagerung des freigemessenen Mülls auf der Deponie Sansenhecken ausgesprochen habe, werde nun "nichts unternommen".

Sorgen ernst genommen

Dazu nimmt Bürgermeister Roland Burger im Namen des Gemeinderates wie folgt Stellung: "Wir, die Stadt und der Landkreis, haben die Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger ernst genommen und uns deshalb gegen die Annahme ausgesprochen sowie für alternative Entsorgungswege geworben. Die Politik, namentlich Umweltminister Untersteller, hat anders entschieden und zwar auf der Grundlage gültigen Rechts. Warum geht die Stadt nicht juristisch gegen die Entscheidung des Landes beziehungsweise des Landkreises vor? Voraussetzung für eine erfolgreiche Klage wäre der Nachweis, dass gültiges Recht verletzt wurde. Ein solcher Nachweis ist nicht zu führen. Vor diesem Hintergrund würde eine Klage ins Leere gehen." Zudem stellt Roland Burger fest, dass seitens der Bürgerinitiative wiederholt sachlich falsche Begriffe Verwendung finden: "Immer wieder ist die Rede von ,schwach radioaktivem Bauschutt'. Das ist falsch. Das Material darf, nachkontrolliert von der AWN, eine Dosis von zehn Mikro-Sievert pro Jahr nicht überschreiten. Für die Bevölkerung wird es keine Erhöhung der Strahlung geben. Und das sind keine Aussagen von Geschäftemachern oder Lobbyisten, diese Fakten basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen", so Burger. Der Bürgermeister verstehe, dass viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert sind und Angst haben: "Gerade deshalb sollte man sich umfassend informieren." Diesbezüglich verweist er auf Christian Küppers vom Öko-Institut Darmstadt, der in diesem komplexen Themenbereich als ausgewiesener Experte gilt. Die wichtigsten Fragen mit dessen Antworten seien in einer FAQ-Liste unter www.awn-online.de/aktuelles/dialog-rueckbau-kkw zusammengefasst.

"Das Ganze hat eine politische und eine rechtliche Komponente", erklärte Landrat Dr. Achim Brötel auf FN-Anfrage. "Die politische heißt: Jeder will den Atomausstieg, aber keiner möchte die Konsequenzen daraus tragen", so Brötel. Das gelte für die Standortdiskussionen bei Windkrafträdern oder Biogasanlagen genauso wie für die Frage, wo der Bauschutt aus dem Abbruch des KWO hin soll. "Wir haben uns von Anfang an massiv für eine standortunabhängige Aufarbeitung des ge-samten Themas eingesetzt. Das heißt: landesweites Entsorgungskonzept, Verteilung des Materials auf alle Deponien, Moderation durch das dafür zuständige Umweltministerium", hob der Landrat hervor. Das sei allerdings trotz mehrfacher Vorstöße letztlich nicht durchsetzbar gewesen, sondern sei an der Ablehnung des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann und des grünen Umweltministers Untersteller gescheitert. Dasselbe gelte für etwaige alternative Entsorgungswege, insbesondere auch in die Untertagedeponie Kochendorf, an der das Land immerhin zu 49 Prozent beteiligt sei. "Offenbar sind solche Lösungen in Baden-Württemberg politisch nicht gewollt", so Dr. Brötel.

AWN ist entsorgungspflichtig

Rechtlich sei die Situation hingegen klar. Die AWN sei entsorgungspflichtig. Das Material sei auf Deponien ab der Klasse 1 (Bauschuttdeponie) aufwärts zu beseitigen. "Sansenhecken" sei sogar eine Deponie der Klasse 2, also eine mit höheren Sicherheitsstandards als gesetzlich für diesen Abfall vorgeschrieben.

"Als Landrat habe ich ausdrücklich gelobt, mich an Recht und Gesetz zu halten. Dabei bleibt es auch, zumal durch die ganz maßgeblich von uns initiierte und unter Federführung des Landkreistages erarbeitete Handlungsanleitung inzwischen auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht weitere deutliche Verbesserungen erzielt worden sind. ,Bigmüg' darf gerne seine Meinung artikulieren - zum offenen Rechtsbruch lasse ich mich allerdings nicht auffordern", erklärte der Landrat abschließend.