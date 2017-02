Belohnung für entscheidenden Hinweis

Die Elefantenkuh "Baby" (heute "Benjamin") hat am 13. Juni 2015 in der Straße "Am Ring" in Buchen einen Passanten gegen einen Metallzaun gedrückt und dadurch so schwer verletzt, dass er wenig später starb.

Buchen. Die juristische Aufarbeitung des tödlichen Angriffs der Elefantenkuh "Baby" auf einen Spaziergänger ist abgeschlossen. Wegen fahrlässiger Tötung musste letztlich der Direktor des Zirkus "Luna" für den Vorfall geradestehen und eine Geldstrafe in Höhe von 3150 Euro bezahlen. Was genau sich am frühen Morgen des 13. Juni 2015 in der Straße "Am Ring", nur wenige Meter von vom Zirkuseingang entfernt, abgespielt hat, ist allerdings nach wie vor nicht vollständig aufgeklärt.

Erstmals offiziell bestätigt wurde jetzt, dass eine Frau aus Buchen nur wenige Minuten vor dem Angriff auf einen 65 Jahre alten Mann beobachtet hat, wie die Elefantenkuh in Begleitung einer mit dem Tier vertrauten Person außerhalb des Zirkusgeländes umhergelaufen ist. Die Zeugin war nach übereinstimmenden Informationen der Staatsanwaltschaft Mosbach und der Tierrechtsorganisation "Peta" in der Lage, die Kleidung der Begleitperson zu beschreiben.

Daraufhin durchsuchte die Polizei den Zirkus und fand tatsächlich die beschriebenen Kleidungsstücke bei einem der Mitarbeiter. Diesem ein Fehlverhalten nachzuweisen war aber offenbar trotzdem nicht möglich. "Die Indizien waren zu schwach", erklärte Erster Staatsanwalt Hansjörg Bopp gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

Verdacht ausgeräumt

Endgültig vom Tisch waren durch die Aussage der Zeugin zumindest die Vorwürfe des Zirkusbetreibers, wonach Tierschützer den Elefanten nachts aus seinem Gehege befreit haben sollen. "Peta" sprach in diesem Zusammenhang früh von einem Ablenkungsmanöver der Zirkusverantwortlichen, um von eigenem Fehlverhalten abzulenken und den Tierschutz in Verruf zu bringen. Gleichwohl ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft routinemäßig monatelang auch in den Reihen von Tierschützern.

"Erst die Aussage der Augenzeugin brachte die Wende", teilte "Peta" gestern mit. Dadurch habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Elefant von einem Zirkusmitarbeiter herumgeführt und nicht von Tierschützern befreit worden sei.

Die aufmerksame Passantin erhielt nun von "Peta" 5000 Euro und damit die höchste jemals in der Vereinsgeschichte ausgelobte Belohnung. Weil sie nach Ansicht der Tierrechtsorganisation mit ihrem Hinweis entscheidend zur Aufklärung des Vorfalls beigetragen hat.

"Der Versuch, Tierschützern die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist misslungen. Dass die Staatsanwaltschaft angesichts zahlreicher ähnlich fahrlässiger Vorfälle in diesem Zirkus überhaupt gegen Tierschützer ermittelt hat, ist allerdings unverständlich", sagte Peter Höffken, Fachreferent für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei "Peta".

Serie von Angriffen

Vor möglichen Verhaltensstörungen der Elefantenkuh "Baby" gewarnt hatte die Tierrechtsorganisation bereits seit 2012. Damals erlitt ein zwölfjähriger Junge in Burladingen einen Kieferbruch durch einen Rüsselschlag. 2010 verlor ein Familienvater nach einer Attacke der Elefantin in Leutkirch eine Niere, sein Sohn wurde ebenfalls schwer verletzt.

Die Serie von Angriffen gipfelte schließlich in dem Vorfall 2015 in Buchen. Rund 100 Meter vom Zirkusgelände entfernt schlug "Baby" gegen 5.30 Uhr zunächst mit dem Rüssel nach dem 65-jährigen Spaziergänger. Der Mann versuchte wegzulaufen, doch die Elefantenkuh verfolgte und tötete ihn mithilfe der Stoßzähne und des rechten Vorderlaufs.

Nach dem Vorfall wurde "Baby" in den Safaripark Stukenbrock gebracht, wo sie sich problemlos in eine Gruppe mit drei afrikanischen Elefanten eingefügt hat.