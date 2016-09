Bei den „Freggern“ gibt es wieder ein Präsidententrio

Hettingen. Trotz einer umfangreichen Tagesordnung mit den Berichten der einzelnen Ressorts, Neuwahlen und der Verabschiedung einer neuen Vereinssatzung, ging die Generalversammlung der Hettemer Fregger am späten Sonntagnachmittag sehr zügig über die Bühne.

Die Vorsitzende Kirsten Erfurt konnte im Schützenhaus neben den Vereins- und Ortshonoratioren eine stattliche Anzahl von Mitgliedern begrüßen. Nach dem Totengedenkender gab Präsident Andreas Mackert die drei Sieger des Luftballonweitflugs Johanna Gill (1), Adrian Kern(2) und Novalee Lopez(3) bekannt und überreichte die entsprechende Gutscheine.

In ihrem Jahresrückblick ging Erfurt auf die letztjährige Kampagne ein. Sie rief die einzelnen Veranstaltungen ins Gedächtnis, und berichtete, dass die Aktiven sich 83 Mal in Sachen Faschenacht trafen. Über 160 Personen seien dabei im Einsatz gewesen. Neben den Aktiven auf der Bühne, waren noch viele gute Geister in den verschiedensten Funktionen tätig. Dank vieler Freiwilliger, aber auch mit Unterstützung und Aushilfe von örtlichen Vereinen werde es auch weiterhin möglich sein, eine Faschenachtssaison in gewohnter Weise zu feiern. So gelte es weiterhin Aktive, vor allem die Jugend, zu werben, um die vielen anfallende Dienste auf mehrere Schultern zu verteilen. Mehr Geselligkeit auch untern Jahr wolle man aufleben lassen, diese Termine könnten all auf Facebook abgefragt werden. Mit dem Dank an alle aktiven Helfer, die sich bemühen, dass auch weiterhin eine saubere anständige Faschenacht in "Heddje" gefeiert werden kann, schloss die Vorsitzende ihre Ausführungen.

Präsident Andreas Mackert griff nochmals das Jahresmotto auf "Rittersport im Freggerort" auf und erinnerte an die 13 Veranstaltungen, die in der kurzen Saison bewältigt wurden. Erfreulich sei, dass bei den zwei Prunksitzungen über die Hälfte der 60 Programmpunkte von eigenen Kräften gestalten wurden. Die Tradition bewahren heiße jedoch nicht nur, dass man nichts Neues wagen darf. Die Gardebeauftragte Angelina Mackert konnte nur Erfreuliches von den drei Garden und der gemischten Schautanztruppe berichten, die zweimal den Vizetitel und dreimal als Drittplatzierte bei namhafter Konkurrenz von der närrischen Bühne gingen. Diese Erfolge sind auch wesentlich den Trainerinnen der Garden zuzuschreiben, die an verschiedenen Weiterbildungskursen teilnahmen und so die Garden zu diesen Erfolgen führten. Die neugegründete Kleinkindergarde (Alter 3 bis 5 Jahre) die "Freggerli" werden von Hannah Stewner und Kirsten Erfurt geleitet.

Schatzmeister Klaus Müller legte der Generalversammlung wie immer einen ausführlichen zufriedenstellenden Kassenbericht vor, stellte jedoch fest, dass die Besucherzahlen der einzelnen Veranstaltungen stagnieren. Die Bilanz der Schatzmeisterin der Freggerzeitung Jaqueline Mackert wies ebenfalls ein Plus auf. Dies bestätigten die Kassenprüfer Alfons Kreuter und Jochen Knühl, die die Entlastung der Kassenverwalter durchführten.

Vorsitzende Erfurt nahm dann die Vereinsehrungen vor: Für 25 Jahre wurde Arno Steichler, und Edwin Mackert die Silberne Ehrennadel und für 40 Jahre Birgit Knühl, Ewald Hermann, Ria Bopp, Liane Schwing und Christiane Holderbach die Goldene Ehrennadel der FG verliehen.

Hans Hauck, Vorsitzender des Vogelfreundevereins, sprach seitens der Hettinger Vereine Dank und Anerkennung an die FG aus. In dieselbe Kerbe schlug auch Ortsvorsteher Volker Mackert namens der politischen Gemeinde und nahm dann die Entlastung der Gesamtvorstandschaft vor, und fungierte als Wahlleiter. Präsident Andreas Gramlich, der einen Ausblick auf die nächste Saison 2017 machte und dabei auch die wichtigen Termine bekannt gab, machte den Vorschlag, aus dem derzeitigen Präsidentenduo mit Robin Schmelcher wieder ein Trio zu machen. Ehrenvorsitzender Klaus Matt, erläuterte in allen Einzelheiten die überarbeitete Satzung der Faschenachtsgesellschaft Hettemer Fregger, die nun den neuesten Richtlinien des Registergerichts entspricht, und so dann von der Versammlung einstimmig verabschiedet wurde. Das Wahlergebnis: Kirsten Erfurt Vorsitzende, Michael Link 2. Vorsitzender, Gerd Balles 3. Vorsitzender; Schriftführer der Vereinsverwaltung: Jürgen Müller; Schatzmeister Hauptkasse: Klaus Müller; Schatzmeisterin Freggerzeitung: Jaqueline Mackert; Kassenprüfer: Daniela Hirsch und Alfons Kreuter.

Die Ehrenvorsitzende Rudi Knühl und Klaus Matt sowie die Ehrenpräsidenten Gerhard Raab und Fritz Kreuzer gehören dem Vorstand mit Sitz und Stimme an. Präsidenten: Andreas Gramlich, Andreas Mackert, Robin Schmelcher; Elferräte: Marco Hartmann, Michael Hartmann, Christian Neuhäuser, Uwe Gremminger, Guy Sutter, Daniel Link und Nico Schmelcher; Gardebeauftragte: Jaqueline Mackert, und Gardebetreuerinnen Hannah Stewner und Hedwig Rösch; Trainerinnen der Garden: Bianca Balles, Carolin Frodl, Juliane Müller, Sophia Neuhäuser, Laura Wegert, Lena Wegert und Madeleine Wegert; Jugendreferent Thomas Schmelcher, Stellvertreter: Nico Schmelcher. KM