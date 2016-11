Auszeichnungen und Pokale übergeben

Auszeichnungen und Pokale für erfolgreiche Schützen gab es beim Kreiskönigsball in Hettingen.

Hettingen. Gut besucht war der zum 38. Mal veranstaltete Kreiskönigsball des Sportschützenkreises Buchen im ansprechend dekorierten Lindensaal in Hettingen. In dessen Mittelpunkt standen die Proklamationen der Kreisschützenkönige 2016, Josef Both, Schweinberg (Herren), Magdalena Köpfle, Seckach (Damen) sowie Alisa Schwing, Osterburken (Jugend) und die Bekanntgabe der Sieger des Damen- und Seniorenpokals. Für die musikalische Unterhaltung sorgte in bewährter Weise Clemens Stahl. Andreas Münch holte als "Diva Maria" zahlreiche Showgrößen, stellvertretend seien Andrea Berg, Helene Fischer und Tina Turner genannt, auf die Bühne des Hettinger Lindensaales und wurde von den Besuchern mit Standing-Ovations verabschiedet.

Bernd Mackert vom Schützenverein Hettingen, dem Ausrichter des Kreiskönigsballs, begrüßte die zahlreichen Gäste und gab das Startsignal für den imposanten Einmarsch der Standarte des Schützenkreises Buchen und der Fahnenabordnungen der Mitgliedsvereine, begleitet von den amtierenden Kreisschützenkönigen und den Würdenträgern aus den Kreisvereinen. Kreisschützenmeister Werner Mächtel würdigte den SV Hettingen mit Margot Leitz als Oberschützenmeisterin an der Spitze für die erneute Ausrichtung des Kreiskönigsballes.

Stellvertretender Landesschützenmeister Erhard Kaiser stellte in seinem Grußwort die Erfolge der Schützen bei Olympia und die Berichterstattung im Fernsehen darüber heraus, bedauerte das fehlende Medieninteresse an der Bundesliga der Schützen, zeigte sich erfreut darüber, dass sich immer Vereine finden die Traditionsveranstaltungen ausrichten, lud die Schützen des Kreises zum Landesschützentag 2017 nach Bruchsal ein und informierte über Veränderungen in der Geschäftsstelle des Verbandes.

Das Schießen um den Kreisdamenpokal, 21 Schützinnen traten an, brachte folgendes Ergebnis: 1. Regine Mackert, SV Hettingen 190 Punkte, 2. Magdalena Köpfle, SSV Seckach 189 Punkte 3. Milena Gerlach, SV Schweinberg 183 Punkte. Im Seniorenpokalwettbewerb mit Teilerwertung, 80 Seniorinnen und Senioren aus 15 Vereinen waren am Start, gab es folgende Platzierung: 1. Brigitte Schneider, SGi Walldürn 10,1 Teiler 2. Hannelore Müller, SG Buchen 67,9 Teiler 3. Walter Gärtner, SV Rippberg 68,3 Teiler.

30 Nachwuchsschützen

30 Nachwuchsschützen kämpften um den Titel des Jugendschützenkönigs. Sieger wurde Alisa Schwing, KKS Osterburken 71,7 Teiler, gefolgt von David Berberich, SSV Dornberg 80,8 Teiler und Julia Galm, SV Schloßau 171,6 Teiler. 17 Schützinnen nahmen am Schießen um die Würde der Kreiskönigin teil. Kreiskönigin wurde Magdalena Köpfle, SSV Seckach mit Teiler 138,8, 1. Prinzessin Hannelore Müller, SG Buchen mit Teiler 309,2 und 2. Prinzessin Lena Zeitler, SGi Berolzheim mit Teiler 319,6.

Mit Spannung wurde nun noch die Proklamation des Kreisschützenkönigs durch den 1. Stellvertretenden Kreisschützenmeister Wilfried Nickel erwartet; 50 Schützen aus 13 Vereinen waren zum Schießen angetreten.

Neuer Kreisschützenkönig ist Josef Both, SV Schweinberg mit Teiler 90,4. Als Ritter stehen ihm Max Mackert, SV Hettingen 107,2 Teiler und Matthias Berberich, SSV Dornberg 163,9 Teiler zur Seite. bie