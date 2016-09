„Angebote für Jung und Alt“

Buchen/Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Weg für die Unterstützung weiterer Mehrgenerationenhäuser (MGH) in Deutschland geebnet. Der Titel wurde um 3,5 Millionen Euro aufgestockt. Damit können rund weitere 100 Häuser, die das Interessenbekundungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, gefördert werden. Insgesamt profitieren dann etwa 550 Häuser vom Bundeszuschuss, darunter auch der Mehrgenerationentreff Buchen in der Vorstadtstraße.

Der CDU-Wahlkreisabgeordnete Alois Gerig begrüßte die Entscheidung. "Der Mehrgenerationentreff schafft nicht nur sinnvolle Freizeitangebote für Jung und Alt, er ist auch Ort der Begegnung und der gegenseitigen Hilfe", sagte Gerig. 30 000 Euro gibt es vom Bund, die Kommune steuert 10 000 Euro bei. Beim Freiwilligentag in Buchen stattete Gerig dem Treff in Buchen einen Besuch ab und überzeugte sich von den vielfältigen Angeboten, die für alle Interessierten offen stehen.

Drei Mehrgenerationenhäuser

Der Mehrgenerationentreff in Buchen ist das dritte Mehrgenerationenhaus im Wahlkreis Odenwald-Tauber. In Mosbach und Lauda-Königshofen gibt es bereits Mehrgenerationenhäuser. Der Bund wird auch künftig diese beiden Einrichtungen fördern, damit sie ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen können. "In Mehrgenerationenhäusern engagieren sich Bürger für Bürger - sie stärken den Zusammenhalt zwischen den Generationen", so Gerig, für den die Förderung gut angelegtes Geld ist. Die Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel freute sich besonders, dass auch das Mehrgenerationenhaus in Buchen neu in das dritte Aktionsprogramm aufgenommen wird und Bundesförderung erhält.

Dass es sich lohnt, steht für die Dr. Schlegel außer Frage. "Mit den Mehrgenerationenhäusern wird eine bedarfsorientierte Infrastruktur geschaffen, die soziales Miteinander und Vernetzung vor Ort quer über die Generationen hinaus fördert. Mehrgenerationenhäuser stärken den Zusammenhalt in der Gesellschaft und gestalten die Folgen des demografischen Wandels aktiv mit", sagte Dr. Schlegel.