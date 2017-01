Alla-Hopp-Anlage der Höhepunkt

Buchen. Zum traditionellen Treff zwischen den Jahren, der diesmal aus terminlichen Gründen erst nach den Feiertagen im neuen Jahr stattfand, trafen sich zahlreiche Mitglieder des CDU-Stadtverbands Buchen.

Bürgermeister Roland Burger ging in seinem Grußwort auf das vergangene Jahr ein. Absoluter Höhepunkt und eine weitere Bereicherung für die Stadt Buchen war sicherlich die Einweihung der Alla Hopp Anlage im Sommer 2016. Die rege Frequentierung auch im Herbst und Winter zeige, dass die Bürger dieses Areal ganz im Sinne des Stifters als Begegnungsstätte für sich in Besitz genommen haben. Die Anbindung der Anlage soll im Zuge der Renaturierung der Morre und des Hochwasserschutzes 2017 durch einen Brückenschlag zum Parkplatz in der Vorstadtstraße nochmals verbessert werden.

Dem Hochwasserschutz dient auch die Renaturierung der Morre im Bereich des Schulzentrums, die Anfang 2017 abgeschlossen werden soll. Dem demografischen Wandel wurde durch die Eröffnung des Mehrgenerationentreffs in der Vorstadtstraße Rechnung getragen, der ebenfalls sehr gut durch die Bevölkerung angenommen wird. Das Konzept dazu hat offensichtlich nicht nur in Buchen überzeugt, sondern auch in Berlin. Wurde doch der Mehrgenerationentreff in Buchen in die Förderung der Bundesregierung zum demografischen Wandel aufgenommen.

Natürlich habe das Hauptthema des Jahres 2016 - die Flüchtlingsproblematik - auch vor Buchen nicht haltgemacht. Insgesamt leben rund 230 Flüchtlinge in Buchen und den Ortsteilen. Die Notunterkünfte in den Zelthallen konnten nach der Fertigstellung des Wohnheims in der Eberstadter Straße rechtzeitig vor dem Winter geschlossen werden. Die Frage, ob und wenn wie viele weitere Flüchtlinge aufzunehmen sind, hänge nicht nur von den Flüchtlingsströmen, sondern insbesondere auch von der Klärung der offenen Frage der Familienzusammenführung ab. Hier warten die Kommunen auf ein klares Signal aus Berlin.

Insgesamt habe sich Buchen positiv entwickelt. So sind mehr Einwohner sind zu verzeichnen und die Stadt konnte den Haushalt zum wiederholten Male nicht nur mit einer schwarzen Null abschließen, sondern auch die Kreditbelastung wesentlich zurückfahren. Momentan liege die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Buchen mit knapp über 500 € deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Für 2017 ist eine weitere Rückführung der Verschuldung geplant. Trotzdem sind Investitionen in Höhe von mehr als neun Millionen Euro vorgesehen. Neben der Schaffung von neuen Baugebieten in Buchen und Hainstadt zur Befriedigung der Nachfrage nach Bauland werden und dem weiteren Ausbau des schnellen Internets im Zuge des kreisweiten Projekts die Schulen ein Hauptinvestitionsschwerpunkt bilden.

Die exorbitant steigenden Schülerzahlen beim Burghardt-Gymnasium machen eine Erweiterung der Schulgebäude und damit auch die notwendigen Investitionen durch die Stadt Buchen als Schulträger unumgänglich. Hiermit wird sich der Gemeinderat als Entscheidungsgremium ebenso wie mit der weiteren Entwicklung der Karl-Trunzer-Schule und der Entwicklung der Baulandschule Hettingen in 2017 im Kontext mit der Entwicklung der Schülerzahlen zu befassen haben. Stadtverbandsvorsitzender Ralf Schäfer leitete zum Höhepunkt der Veranstaltung über: Dem Bildervortrag über die Reise des CDU-Stadtverbands Buchen 2016 in die Lüneburger Heide. Alfons Holderbach und Werner Döllinger haben hier zusammen mit weiteren Mitstreitern keine Mühe gescheut, in professioneller Weise eine Multivisionsschau der wunderbaren Fahrt zusammenzustellen, die keinen Vergleich zu scheuen braucht.

Beeindruckende Bilder riefen nicht nur das Erlebte für die 52 Teilnehmer nochmals in Erinnerung, sondern machten auch Appetit auf mehr. Dieser kann 2017 gestillt werden. Unter bewährter Leitung von Clemens und Christel Morschhäuser wird diesmal das Salzburger Land mit Abtenau im Lammertal Ziel der Reise sein.

Ralf Schäfer blickte auf das Jahr 2016 aus Sicht des CDU-Stadtverbands zurück und rief vor allem die Landtagswahlen mit dem für die CDU durchaus desaströsen Wahlergebnis in Erinnerung. Diese Scharte gelte es insbesondere bei der anstehenden Bundestagswahl auszumerzen. cdu