Den Erlös der Zusatzveranstaltung spendet die Tanzgruppe "Own Steps" für Kinder in Westafrika.

Hainstadt. Die Tanzgruppe "Own Steps" stellt auch in diesem Jahr wieder den Erlös ihrer zusätzlichen Veranstaltung einem guten Zweck zugute. Freuen darüber darf sich eine ganze Dorfgemeinschaft in Kpele-Atime in Togo (Westafrika), die von diesem Geld eine Bibliothek für ihre Schulkinder einrichten möchte. Sach- und Schulbücher, ein PC, sowie Stühle, Tische und Regale werden zur Verfügung gestellt und können von den Kindern im Dorf und von den umliegenden Dörfern genutzt werden.

Überbringer ist Julien Agbeko Kita, der selbst aus dem westafrikanischen Togo stammt und in Limburg als Priester tätig ist. Der weilte auch bei der Sonntagsveranstaltung "Merula, versunken in der Tiefe" in Hainstadt und war ebenfalls angetan von der Qualität der Aufführung.

Strahlende Augen

Viele strahlende Augen wird es sicherlich in seiner Heimat geben wenn er den Scheck in Höhe von 4156 Euro mitbringt, den die Regisseurin und zugleich Ideengeberin der Tanz-Veranstaltung, Sybille Hofer-Hasenstab dem Priester nach der Veranstaltung am Sonntag überreichte. k.n.