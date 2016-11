40 Jahre Kindergarten St. Odilia wird im nächsten Jahr gefeiert

Hettingen. Die Elternversammlung im Foyer des Kindergartens St. Odilia eröffnete die Kindergarten-Leiterin Edeltrud Mackert. Pfarrer Johannes Balbach in seiner Eigenschaft als Träger dieser Einrichtung begrüßte es sehr, dass es einen Elternbeirat gebe, der durch konstruktive Mitarbeit Großes leisten könne.

Der Träger der Einrichtung, das Erzieherteam und der Elternbeirat, müssen laut Balbach immer das Ziel vor Augen haben, dass sie zum Wohle der hier zu unterrichtenden Kindern in voller Eintracht zusammenarbeiten. Mit dem Dank an die bisherigen Elternbeiräte und Überreichung eines Präsents leitete Pfarrer Balbach über und gab dann das Ergebnis, der vorangegangenen konstituierenden Sitzung des Elternbeirats bekannt. So wurde Gabriele Kraus zur Vorsitzenden und Franziska zur Stellvertreterin, Edith Erg als Kassenverwalterin und Sonja Mackert als Schriftführerin aus dem aus zehn Personen bestehenden Gremium gewählt, dem als Beiräte Nadine Schmitt, Sabine Müller, Ulrike Schifferdecker, Lena Wegert, Corinna Frank, Nathalie Weis und als Beisitzer Johannes Noe angehören.

Überblick über das letzte Jahr

Sonja Mackert gab dann einen kurzen Überblick über das letzte Jahr und erwähnte die markanten Ereignisse wie den mehrmals stattfindenden Elternbrunch, die Kinderfaschenacht und Kinderdisko, Sommerfest, das Zelten am Kindergarten sowie das Mitfeiern der Feste der Pfarrgemeinde. Die Kassenverwalterin Edith Erg gab bekannt, dass man alle Erlöse der Veranstaltungen gleich wieder in den Kindergarten investiert habe. Die Kiga-Leiterin Edeltrud Mackert, streifte in ihrem Rückblick nochmals das Jahresthema "Transparenz und Vernetzung" die Neuregelung des Mittagessens sowie die Platz- und Gruppensituation und stellte fest, dass nur noch ein Platz in Hettingen frei sei. Man bemühe sich aber durch Umstrukturierung in den Kindergärten der Seelsorgeeinheit Buchen für alle Kinder Plätze anbieten zu können.

Da im nächsten Jahr der Kindergarten St. Odilia 40 Jahre alt wird, plane man ein Fest mit Jubiläumsgottesdienst. Erzieherin Martina Schmidt-Schmelcher, erläuterte sehr ausführlich, dass man im Jubiläumsjahr den Kindern, das Leben der Namensgeberin des Kindergarten St. Odilia und die Festlichkeit der Ortspatronin von Hettingen verdeutlichen will. In einer sehr anschaulichen Betrachtung zeigte sie den Anwesenden, was es heißt, blind zu sein. Karl Mackert erläuterte ganz kurz die Baugeschichte des neuen Kindergartens und warum es zur Namensgebung St. Odilia kam. KM