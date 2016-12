„Wir haben verlernt, uns auf etwas zu freuen“

Spritz- und Buttergebäck hat Pfarrer Drathschmidt in seiner Kindheit am liebsten genascht. Das und vieles mehr hat er im FN-Gespräch verraten. © Melanie Müller

Osterburken. Schokoweihnachtsmänner und Christstollen gibt es schon seit einigen Wochen in jedem Kaufhaus. Die "Zeit der Erwartung" hat sich in eine Zeit des "Nicht-mehr-warten-Könnens" verwandelt. Statt der stillen Zeit der Vorbereitung hat die schrille Zeit der verplanten Advents-Veranstaltungen begonnen - obwohl sich doch so viele Menschen eigentlich "Ruhe und Frieden" in ihrem hektischen Alltag wünschen.

Die FN haben mit Pfarrer Martin Drathschmidt aus Osterburken über Bräuche gesprochen, die es in seiner (Pfarr-)Gemeinde in der Adventszeit gibt. Dabei haben wir erfahren, dass der Geistliche sich gerne an den Duft der "Weihnachtsbrötle" erinnert, die er mit seiner Mutter gebacken hat, als er noch ein Kind war. Und Pfarrer Drathschmidt hat uns verraten, wie sein Wunschzettel in diesem Jahr aussieht.

Herr Pfarrer Drathschmidt, Weihnachten wirft seine Schatten voraus. Welche prägenden Erinnerungen haben Sie persönlich an den Advent Ihrer Kindheit?

Zur Person: Pfarrer Drathschmidt Pfarrer Martin Drathschmidt (46) lebt seit September 2004 im Pfarrhaus in Osterburken. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Stadtkirche St. Kilian. Martin Drathschmidt stammt aus dem Schwarzwald, genauer aus Lenzkirch-Kappel. Gemeinsam mit Pfarrer Andreas Schneider, dem Leiter der Seelsorgeeinheit, bekamen beide den Auftrag des Bischofs, im Bauland die Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach als ihre erste Pfarrstelle zu übernehmen. In der Seelsorgeeinheit gibt es elf Gottesdienstorte, für die Pfarrer Drathschmidt gemeinsam mit Pfarrer Schneider zuständig ist. mem

Martin Drathschmidt: Wenn ich an die Adventszeit meiner Kindheit denke, dann verbinde ich damit den Geruch von frisch gebackenen "Weihnachtsbrötle", also Plätzchen, die wir als Kinder mit meiner Mutter in dieser Zeit gebacken haben. Das einfache Spritzgebäck und das Buttergebäck waren meine Lieblingsplätzchen. Natürlich wurden schon beim Ausstechen die Teigränder immer ungebacken sofort gegessen.

Sehr gerne hatte ich auch die Adventskalender, die mich durch diese Zeit mit verschiedenen Geschichten begleiteten. Und ganz zum Schluss natürlich das jährliche Ritual mit Christbaum und Krippe, die aufgestellt und geschmückt werden mussten.

Haben Sie ein Ritual oder einen Brauch, inmitten von Hektik und Arbeit Advent zu erleben?

Drathschmidt: Ja. Das Ritual des Schmückens meines Christbaums habe ich beibehalten. Aufgrund meiner Arbeitszeiten an Weihnachten schmücke ich den Baum allerdings schon ein paar Tage vorher. Da der Christbaum separat steht, kann ich an Heilig Abend, nach der Christmette, voller Freude die Tür öffnen und lege das Jesu-Kind in die Krippe. Ansonsten ist für mich wichtig, diese Zeit bewusst zu gestalten und zu erleben. Die Impulse der "Exerzitien im Alltag" helfen mir dabei, sowie die täglichen Gottesdienste. Auch ist es bei mir Brauch geworden, ganz bewusst zum Gebet eine Kerze anzuzünden oder einfach zur Entspannung eine schöne Musik zu hören.

Welche Empfehlung, welchen Rat haben Sie für all jene, die sich wieder ein bisschen mehr Advent zurück erobern wollen?

Drathschmidt: Mir hilft es, wenn ich längerfristig schon manches im Voraus planen kann. Damit ist schon vieles vor der Adventszeit erledigt oder grob vorbereitet. Diese "Zeitpuffer" schenken mir dann doch die eine oder andere Stunde zur Gestaltung dieser vorweihnachtlichen Zeit.

In unserer schnelllebigen Zeit, merken wir oftmals nicht mehr, dass wir es verlernt haben, uns auf etwas zu freuen. Vieles muss sofort erreichbar und verfügbar sein. Über die Smartphones bin ich überall erreichbar und kann jederzeit im Internet an alle Informationen heran kommen. Advent ist die Möglichkeit, zu entschleunigen und eine Möglichkeit, das "Erwarten" neu einzuüben. Eigentlich ist es doch einfach, den Ausschalter am PC, am Fernseher oder dem Handy zu betätigen. Der Advent ist daher eine gute Schule, wieder zu entdecken und einzuüben, dass wir auch ohne all diese Aktivitäten die Zeit sinnvoll gestalten und genießen können.

Gibt es in Ihrer (Pfarr-)Gemeinde feste Bräuche in der Advents- und Weihnachtszeit? Kreative Ideen, die Sie weiterempfehlen können, um sich als Gemeinschaft zu erleben und sich gegenseitig zu stützen?

Drathschmidt: Gerade die Adventszeit lebt ein Stück weit auch von den verschiedenen Adventsfeiern, die ich sehr kreativ und spirituell erlebe. Egal ob bei der Senioren- oder Frauen-Gemeinschaft oder einer der viele anderen Gruppierungen der Pfarreien.