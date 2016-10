Viel Gaudi und Kunst für Jung und Alt

"Mit dem Rad zur Gääss" lautete das Motto des "Adelsheimer Herbstes", der anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Skulpturenradweges vom Gewerbeverein in Zusammenarbeit mit der Stadt ausgerichtet wurde.

Adelsheim. Bürgermeister Klaus Gramlich freute sich, dass so viele Fahrradbegeisterte den Weg ins Baulandstädtchen gefunden haben. Adelsheim sei die fünfte Baulandgemeinde, die anlässlich des Geburtstages des Skulpturenradweges Gastgeber war, so Gramlich. Auch die Freunde aus der französischen Partnerstadt Bercheres-sur-Vesgre waren angereist, um sich dieses Ereignis nicht entgehen zu lassen.

"Radsonntag"

Eröffnet wurde der "Radsonntag" mit einer begleiteten Radtour entlang des Radweges. Diese führte über Zimmern, Seckach, Eberstadt und Bofsheim wieder zurück übers Kirnautal nach Adelsheim. Unterwegs bestand an verschiedenen Stationen die Gelegenheit für weitere Radfahrer, mit "einzusteigen".

Natürlich drehte sich bei dem herrlichen Herbsttag alles ums Fahrrad und um Skulpturen. Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Hans-Jörg Besser, hat mit seinem Team sehr viel Zeit und Engagement in die Vorbereitung des Fahrradsonntages gesteckt - und die Mühe hat sich gelohnt. Überall konnte man nur zufriedene Gesichter sehen.

Wettbewerbe

Viele hundert Besucher strömten ins Baulandstädtchen, so dass schon über die Mittagszeit kaum mehr ein Durchkommen war. Große Begeisterung weckten die Wettbewerbe und Vorführungen in der Marktstraße. Da die Ortsdurchfahrt für den Autoverkehr gesperrt war, konnte man hier gemütlich verweilen, zuschauen und plaudern.

Schon seit vielen Monaten engagierte sich der Gewerbeverein dafür, dass "Gäässen" angeschafft werden, die dann anlässlich des Herbstfestes im Stadtgebiet ausgestellt wurden. Über 30 Paten fanden sich, die verschiedene "Gäässen" kauften, diese bemalten oder von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Privatleuten gestalten ließen. Das Angebot reichte von der "Allezer Stadtgääs", auf der Adelsheimer Gebäude aufgemalt waren, über die "Metzgergääss", die sich auf der einen Seite in den Stadtfarben präsentierte und auf der Seite "Einblick" gab, wo etwa Schinken, Filet und Oberschale sitzen.

Des Weiteren beteiligten sich auch verschiedene Firmen, Schulen und Privatleute an dem bunten "Gäässe"-Wettbewerb, bei dem neben einer "Wollmilchgääss" auch eine "Gääss", die duschend in der Badewanne stand, zu bewundern war.

Selbstverständlich durfte das Wappentier der "Allezer Gäässwärmer", die brennende "Gääss", nicht fehlen. Zusammen mit weiteren "Artgenossen" stand eine kleine "Ziegenherde" gleich am Ortseingang.

Für einen ganz besonderen Hingucker sorgte die Projektgruppe der Vollzugsanstalt, die unter dem Motto "Die Adelsheimer Gääss mit Blick auf die Welt" ein Piratenschiff mit Gääss, Klabautermann und Krokodilen auf dem Kirnauwasserfall installiert hatte.

Bereits am Samstag wurden die "Gäässen" in der Innenstadt aufgestellt. Böses Erwachen gab es jedoch am Sonntagmorgen, denn in der Nacht wurden mehrere Skulpturen mutwillig zerstört bzw. aus ihrer Verankerung gerissen und gestohlen.

Weiterer Höhepunkt des "Adelsheimer Herbstes" waren das Gaudi-Radrennen für Vereine, Firmen und Gruppen sowie ein Wackelradrennen für Jedermann. Der Parcours führte durch die Marktstraße, die von hunderten Schaulustigen gesäumt war. Dort kamen unter anderem das "Bayrische Bürostuhlrad", Miniräder, Wackelräder und ein "Reitrad" zum Einsatz. Nicht nur die Teilnehmer, auch die Zuschauer hatten sehr viel Spaß bei den einzelnen Wettbewerben, bei denen es Medaillen und Sachpreise zu gewinnen gab.

Große Begeisterung

Große Begeisterung weckten die Athletinnen des TV Neckargemünd. Sie zeigten ihr Können am Rhönrad. Die Gäste waren so begeistert, dass die Gruppe gleich mehrmals in der Marktstraße auftreten musste.

Ein Mekka für Flohmarktfans war wieder der beliebte Flohmarkt, der auf dem Rossparkplatz und im Schlosshof stattfand. Aufgrund des herrlichen Herbstwetters fanden sich sehr viele Anbieter und Besucher ein, um ihre liebgewordenen Antiquitäten zu verkaufen beziehungsweise ein Schnäppchen zu machen.

Ausstellung

Kurzweilig war auch das Rahmenprogramm des "Adelsheimer Herbstes". Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Skulpturenradweges führte die Martin-von-Adelsheim-Schule das Theaterstück "Kunst und Rad- oder wie Erfindungen auch heute noch Menschen bewegen..." im Schlossgraben auf. Es gab eine Fotoausstellung im Rathaus, Fahrradausstellungen verschiedener Fachhändler, der Gesangverein 1839 Adelsheim und die Formation "Blechgeflüster" sorgten auf Straßen und Plätzen mit ihren musikalischen Beiträgen für allerlei Kurzweil.

Weiter gab es Autoausstellungen, Aktionen der Fachgeschäfte, ein Infostand über den Bauländer Skulpturenradweg, ein Bücherflohmarkt, eine Rad-Olympiade mit tollen Gewinnmöglichkeiten. Führungen durch Jakobskirche und Heimatmuseum rundeten den gelungenen Einkaufssonntag ab.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten die Adelsheimer Fachgeschäfte und der neu gegründete Bürgertreff. jüh