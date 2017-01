„Spaß ist mir Ernst“ mit Nora Boeckler

Adelsheim. Die bekannte Kabarettistin Nora Boeckler ist am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr mit ihrem Programm "Spaß ist mir Ernst" im Kulturzentrum in Adelsheim zu Gast. Es ist ihr erstes Soloprogramm, nachdem sie jahrelang erfolgreich mit dem Frauen-Comedy-Trio "Proseccopack" durch die Lande tourte und unter anderem den Leipziger Löwenzahn gewann. 2015 wurde sie für den Bochumer Kleinkunstpreis und den Leipziger Kupferpfennig nominiert. Im September 2016 gewann sie sowohl den Preis der Jury als auch den Publikumspreis beim Comedypreis "Eschweiler Lok".

Wandlungsfähig

Selbstironisch und enorm wandlungsfähig steht die gebürtige Schwäbin auf der Bühne: Bereits 35, ohne Mann, ohne Mercedes, ohne Schnellkochtopf und Kind ist sie in einem Alter, wo "happy" und "birthday" auseinanderfallen.

In atemberaubendem Tempo erzählt sie von ihrem Leben und schlüpft dabei in ganz unterschiedliche Rollen, darunter in die ihrer schwäbischen Mutter, ihres Traumberufes Kellnerin, einer Greisin mit schwer vermittelbarem Sohn, dem nächsten Stern am Deutschland-sucht-den Superstar-Himmel, und der Vollblut-Esoterik-Anhängerin. Deftig geschmetterte Cover-Songs beweisen: singen kann sie auch.

Bekannt ist Nora Böckler unter anderem auch durch ihre Rolle in dem Kinospielfilm "Der geilste Tag" oder den witzigen Fernseh-Käse-Werbefilm von Edeka. Weitere Infos gibt's unter www.nora-boeckler.com. Karten für diesen amüsanten Kleinkunstabend gibt es bei der Stadtverwaltung Adelsheim. Dort werden Kartenvorbestellungen auch telefonisch (06291/6200-29) oder unter der E-Mail-Adresse Silke.Kautzmann@adelsheim.de entgegen genommen.