Peter Senft ist der Schützenkönig

Osterburken. Zur traditionellen Königsfeier trafen sich am Samstagabend zahlreiche Schützen sowie die Ehrenmitglieder Wolfgang Köpfle, Ludwig Metzger und Bernhard Karle im Schützenhaus.

Oberschützenmeister Thomas Hefner bedankte sich bei den vielen Teilnehmern, die im Verlauf der Wettbewerbe um Titel und Ehrenpreise rangen und mit ihrer Teilnahme den hohen Stellenwert des Königsschießens bestätigt haben. Sein Dank galt auch Sportleiter Philipp Englert und Jugendleiter Hans-Christian Fath.

Pokalsieger Jeremy Trabold

52 Teilnehmer haben beim Glücksschießen mit dem KK-Gewehr aus einer Entfernung von 50 Metern um den Adolf Zimmermann Jubiläumspokal teilgenommen. Dem verdeckten Ziel am nächsten kamen der jüngste Teilnehmer Christian Ruz auf Platz drei. Rico Förschner belegte den zweiten Platz und Pokalsieger wurde Jeremy Trabold. Beim Schießen um den Schützenprinz nahmen 13 Jugendliche mit folgendem Ergebnis teil: Zweiter Ritter wurde Christian Ruz, Erster Ritter Emily Der und Schützenprinz für das Sportjahr 2017 wurde mit einer hervorragenden 10 Jonas Wohlfart. Am Königsschießen nahmen insgesamt 29 Schützinnen und Schützen teil, wobei es hervorragende Ergebnisse gab. Fünf Schützen trafen eine glatte Zehn. Den vierten Platz und den Titel Schwarzritter belegte Rudolf Krannich. Zweiter Ritter wurde Rene Richter, erster Ritter Thomas Hefner und Schützenkönig 2017 wurde Peter Senft. In seinen Schlussworten bedankte sich Oberschützenmeister Hefner bei den Mitgliedern für ihre rege Teilnahme sowie den Helfern für ihre Unterstützung. Der Siegerehrung schloss sich ein gemütliches Beisammensein an.