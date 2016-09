„Ohne Mampf kein Kampf“

In der Seckachtalschule geht es zurzeit ziemlich rund: Im, um und auf dem Gebäude laufen die Sanierungen, die mittlerweile mehr als deutliche Konturen annehmen.

Seckach. Sanierungen innen, außen und auf dem Gebäude, behindertengerechter Umbau und eine nagelneue Außenlage: Für die Aufwertung der Seckachtalschule wurde viel Geld in die Hand genommen (circa 1,9 Millionen Euro).

Doch bei allen Sanierungen in und um die Bildungsintitution steche ein Element besonders hervor, so Bürgermeister Thomas Ludwig stolz: "Unsere neue Mensa!" Gemeinsam mit Grundschulrektorin Claudia Hampe und der kommissarischen Leitung der im Gebäude beheimateten Werkrealschule, Andreas Friedrich, fand gestern die offizielle Eröffnung des willkommenen Essensbereichs statt.

Gleichzeitig warfen die Beteiligten einen Blick auf die Gesamtmaßnahme "Seckachtalschule" und erläuterten, was in den letzten Monaten alles passiert ist und welche Arbeiten noch anstehen.

Mit der Fertigstellung vom Gebäudedach sei ein großer Teil der Renovierungen getan, erklärte Ludwig. "Wir haben unter anderem die Klassenräume gestrichen und mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet, die Nasszellen und die Pausenhalle sowie den Boden der Sporthalle saniert." Auch in Sachen Brand- und Amokschutz sei die Schule jetzt auf dem neusten Stand. Letzteres sei seit kurzer Zeit eine Vorschrift in öffentlichen Gebäuden dieser Art. Die Maßnahmen, so Rektorin Hampe, werde man mit einer Übung, gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr, im nächsten Jahr abschließen. Ausstehen würde jetzt unter anderem noch die neue Außenanlage. Dort wird ein echtes Kinderparadies mit Spiel- und Bewegungsobjekten entstehen. Geplant seien Klettertürme, Tischtennisplatten, eine Rutsche und Wippe sowie ein Kleinspielfeld mit Fußballtoren und Basketballkörben.

Mehr als eine Bildungseinrichtung

Und das Allerbeste: Die Gerätschaften werden auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. "Somit wird unser Ensemble an schönen, öffentlichen Plätzen abgerundet", sagte Ludwig. Der Wohlfühlfaktor der Kinder sei nicht nur wichtig, sondern in der heutigen Zeit unerlässlich. "Die Schule ist nicht mehr nur eine reine Bildungseinrichtung. Mit zunehmendem Trend in Richtung Ganztagsschule ist sie auch ein bedeutender Lebensraum für die Kinder." Daher sei es auch wichtig, den Sprösslingen eine ausgewogene Ernährung bieten zu können. Circa 40 der rund 150 Schüler würden das Angebot der flexiblen Ganztagsbetreuung nutzen, so Rektorin Hampe.

Nun könne man ihnen eine ordentliche Mahlzeit, frisch von einer örtlichen Metzgerei zubereitet, bieten - und mit 2,50 Euro pro Tagesessen auch noch ziemlich preiswert.

Bisher musste die Schule auf den ehemaligen Handarbeitsraum für die Essensausgabe zugreifen. Diese Zeiten, so Hampe, seien nun glücklicherweise vorbei. "Stattdessen haben wir nun einen bunten, lichtdurchfluteten Raum im Herzen der Schule, der als Begegnungsort für Schüler, Lehrer und Eltern fungiert."

Oder wie es Bürgermeister Ludwig abschließend, treffend auf den Punkt brachte: "Ohne Mampf kein Kampf."