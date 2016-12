Neues Großprojekt in Peru vorangetrieben

Seckach. Bei der Jahreshauptversammlung des Förderkreises "Leben braucht Wasser" informierte Vorsitzender Bernhard Heilig über die Tätigkeiten im abgelaufenen Berichtsjahr. Bei den jüngsten Inspektions- und Arbeitsreisen durch große Landstriche Perus wurden nicht nur die bereits installierten Einfachstpumpen kontrolliert und repariert, sondern auch das neue Großprojekt "Wasser für 1000 Menschen in Peru" mittel Rohrpumpenbrunnen vorangetrieben. Immerhin 913 Menschen wurden in nicht einmal einem Jahr mit dem wertvollen Nass versorgt. "Die Freude in den Gesichtern der Menschen, wenn das Wasser direkt vor ihrer Haustüre sprudelt, ist eine der schönsten Entlohnungen für unsere arbeitsintensiven Projekte", so Heilig. Eine der gesicherten "Einnahmequellen" sind die Pfandbon-Sammelkrüge in mittlerweile neun Lebensmittelmärkten. Immerhin gilt es für den Förderkreis jährlich mindestens 30 000 Euro an Spenden zu sammeln, um allein die laufenden Kosten der Projekte vor Ort mit der Werkstatt, den dortigen Mitarbeitern und der Wartung des kleinen Maschinenparks finanzieren zu können.

Doch die Mitglieder des Förderkreises sind engagiert bei der Sache. Das zeigte auch der akribisch geführte Kassenbericht von Schatzmeisterin Gabi Ebert. Da Christa Parstorfer und Peter Bussemer hierzu keinerlei Beanstandungen hatten, fiel die Entlastung einstimmig aus.

Bürgermeister Ludwig lobte in seinem Grußwort das unermüdliche Engagement von Bernhard Heilig und dessen Team und hob vor allem die äußerst sinnvolle Motivierung der Ärmsten in Peru und die wirklich nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe hervor.

In seinem Ausblick kündigte Bernhard Heilig die Teilnahmen an den Weihnachtsmärkten in Großeicholzheim und Adelsheim sowie am örtlichen Straßenfest an. Weiter habe er noch die Spendenaktionen "VDI Nachrichten verdoppelt ihre Spenden", den weiteren Ausbau der Pfandbon-Sammlungen, die Fördermöglichkeiten durch Bengo und die Schmitzstiftung im Auge.

Projektbezogen warten auf die Akteure des Förderkreises ein Praktikum bei einem Brunnenbauer, die weitere Recherche nach einem nachhaltigen Verfahren zur Wasserreinigung, Weiterentwicklung der Pumpen zu Druckpumpen, der Betongießformen zu variableren Brunnengrößen und den dazugehörigen Abdeckungen, die Entwicklung und Fertigung eines einfachen Toilettenhäuschens und eines Kleinstwasserhochbehälters.

Wichtig sind außerdem die "WASH"-Projekte (Water Sanitation and Hygiene). Es wird Bernhard Heilig und seinem Team also nicht langweilig werden. Damit die Fördermöglichkeiten auf ein noch breiteres Fundament gestellt werden können, wurde abschließend noch eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen. L.M.