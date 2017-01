Mit Musik ein Zeichen für die Jugend setzen

Ivo Heck und Denni Mayer, beide Mitglieder der "Dirty 30's", werden auch in diesem Jahr für Stimmung in der Baulandhalle sorgen.

"The Dirty 30's" (Bild) rocken mit zwei weiteren Bands am 25. März in der Baulandhalle zugunsten von drei Vereinen beziehungsweise Jugendabteilungen.

Ihr musikalisches Können und ihre Energie gemeinsam zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen: Das wollen "The Dirty 30's" und zwei weitere Bands auch beim zweiten "Borkemer Benefiz-Concert".

OSTERBURKEN. Fans von Pop, Country und Rock sollten sich bereits jetzt den 25. März in ihrem Terminkalender rot anstreichen, denn: An besagtem Samstag werden neben "The Dirty 30's" aus der Römerstadt zwei weitere Musikgruppen Jung und Alt in der Baulandhalle begeistern - und zwar "Jetzt & Hier" und "The Bricks" (siehe weiteren Bericht).

"Jugend bewegt" lautet das Motto des zweiten "Borkemer Benefiz-Concerts" - und die Vorbereitungen dafür laufen mittlerweile auf Hochtouren. Das haben "The Dirty 30's" im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten verraten. Und stolz hinzugefügt, dass - wie im vergangenen Jahr - MdB Margaret Horb, Bürgermeister Jürgen Galm und Privatdozent Dr. Harald Genzwürker die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernehmen.

Drei Bands mit von der Partie Bei der zweiten Auflage des "Borkemer Benefiz-Concerts" sind drei Musikgruppen mit von der Partie: "Jetzt & Hier": Sebastian Deuchert (Weilbach) und René Gold (Osterburken) singen und spielen Gitarre. Gold ist unter anderem noch für Mandoline, Deuchert für Mundharmonika und Ukulele zuständig. Ihr Debut-Album trägt den Titel "Spitzenteam". Darin haben die beiden in elf Songs viele Eindrücke und Gefühle akustisch verpackt. Beim "Borkemer Benefiz-Concert" werden sie einen Teil ihres abwechslungsreiches Songmaterials mit deutschen Texte zum Besten geben (www.jetzt-und-hier.net). "The Bricks": Die Band besteht aus fünf Musikern zwischen 19 und 23 Jahren, die aus Buchen und Umgebung stammen. "2010 gegründet, stand unser Ziel bald fest: Feiernden mit Klassikern einen unvergesslichen Abend bereiten. Wir decken ein breites Spektrum an Liedern der vergangenen Jahrzehnte ab: Von CCR über die Beatles bis hin zu AC/DC kommt wirklich jeder auf seine Kosten", heißt es auf der Internetseite (www.the-bricks.de) der Musiker. "The Dirty 30's": Seit mehr als drei Jahren rocken die fünf Jungs aus Osterburken die verschiedensten Locations der Region. Mit Covern und Neuinterpretationen von Rockhits von damals und heute überzeugen sie regelmäßig ihr Publikum. In diesem Jahr organisieren sie zum zweiten mal das "BBC - Borkemer Benefiz- Concert" in der Baulandhalle in Osterburken (www.d-30.de). mem [mehr...]

"Wir wollen etwas Gutes für Osterburken tun - und dabei Hobby und Leidenschaft vereinen", erzählt Bandmitglied Steffen Merz (29) und spricht dabei auch für Mario Geppert (26), Ivo Heck (22), Denni Mayer (25) und Christoph Dörr (26).

Während der Erlös ihrer ersten Benefizveranstaltung in Höhe von 5722 Euro der "Helfer-vor-Ort"-Gruppe des DRK-Ortsvereins Osterburken zu Gute kam, steht für die Musiker in diesem Jahr "die Jugendförderung unserer Vereine" im Fokus.

Zu den Begünstigten zählen der Sportverein Osterburken, die DLRG-Ortsgruppe Osterburken sowie die Tanzgruppe des Faschenachtsvereins Elferrat der Stadt Osterburken.

"Vereine sind um jeden Helfer froh"

Alle Mitglieder der "Dirty 30's" sind in der Borkemer Vereinswelt aktiv. Daher wissen sie aus eigener Erfahrung, welche Leistungen die vielen ehrenamtlich Aktiven erbringen.

"Die Vereine und Organisationen sind um jeden Helfer froh", so Merz, der hinzufügt, dass es ihm ebenso wie seinen Mitstreitern ein großes Bedürfnis sei, auf das Engagement der Trainer und Betreuer aufmerksam zu machen und diese sowie ihre Schützlinge mit dem Erlös des Konzertes, zum Beispiel bei der Beschaffung von Trainingsmaterial, zu unterstützen. "Danke schön" sagen und sich für die Jugend im Ort "stark machen" inklusive.

Laut Merz sind in der Tanzgruppe derzeit 68 Kinder und Jugendliche aktiv. Betreut werden sie von neun Trainerinnen - und das ehrenamtlich. Der Fußballabteilung gehören 170 Kinder und Jugendliche an, die von 23 Betreuern und zwei Jugendleitern unterstützt werden.

Der Turnabteilung des SVO gehören 146 Mädchen und Jungen an, die von 13 Ehrenamtlichen trainiert werden. Und bei der DLRG-Ortsgruppe kümmern sich zwischen zehn und 15 Ausbilder um bis zu 100 Schwimmkinder - ebenfalls ehrenamtlich.

Sie alle freuen sich auf das zweite "Borkemer Benefiz-Concert" - bei dem wieder viele Menschen aus Osterburken und Umgebung zusammenkommen werden, um gemeinsam etwas Gutes zu bewirken.

Thorsten Klein, Vorsitzender der DLRG: "Ich finde es super, dass junge Osterburkener sich für die örtlichen Vereine einsetzen und schon zum zweiten Mal ein solches Benefizkonzert organisieren. Für unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen benötigen wir immer wieder neues Material und Spiele - egal ob für die Arbeit im Wasser, im Zeltlager oder bei anderen Jugendaktionen."

Leonie Senft, Trainerin der Tanzgruppe des Faschenachtsvereins Elferrat: "Als wir erfahren haben, dass ein Teil des Erlöses auch an unsere Tanzkinder gehen soll, waren wir sehr gerührt und haben uns riesig gefreut. Wir sehen das einerseits als Anerkennung für unsere Arbeit als Trainerinnen - und zum anderen als Dankeschön an die Kinder für deren Engagement."

Steffen Merz, Leiter der Fußballabteilung beim SVO: "Zu allererst gebührt den 'Dirty 30's' ein großer Dank. Es ist eine tolle Sache, die diese jungen Menschen ins Leben gerufen haben. Dass dieses Mal unter anderem die Jugendabteilungen des SV Osterburken profitieren, freut uns sehr. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist schließlich der unerlässliche Grundbaustein aller Vereine."