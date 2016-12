„Hohe Anforderungen für die Jungmusiker“

Das Jungmusikerleistungsabzeichen erhielten mehrere Mitglieder der Stadtkapelle Adelsheim in der Eckenberghalle.

Adelsheim. Einen schönen Rahmen zur Ehrung verdienter und langjähriger Musiker bildete das Jahreskonzert der Feuerwehr- und Stadtkapelle am Samstagabend in der Adelsheimer Eckenberghalle. Zunächst folgten die vereinsinternen Ehrungen, die von Markus Kalbantner vorgenommen wurden. Er ließ noch einmal den Werdegang der einzelnen Musiker Revue passieren.

Herbert Münkel, Präsident des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, übermittelte nicht nur die Grüße des Blasmusikverbandes und dessen Ehrenpräsidenten Gerhard Münch. Er hatte auch die Aufgabe, die Musiker seitens des Verbandes auszuzeichnen.

Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden Monika May, Debora Niemann, Daniel Simonides und Rainer Schöll sowie Mathias Granitzer für 15 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Auch Katharina Leitner und Manuel Matt (20 Jahre) und Katharina Eibner (30 Jahre) erhielten eine Auszeichnung. Seit 35 Jahren sind Friedericke Madinsky und Tanja Müller Mitglieder und wurden ebenso geehrt wie Ludwig Hollik, Thomas Schäfer, Karin Schmutz sowie Birgit Zekl, die seit 40 Jahren der Stadtkapelle angehören.

Die Ehrungen übernahm Herbert Münkel, Präsident des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland. Er sagte, dass die Musiker der Stadtkapelle Adelsheim auf einem sehr hohen Niveau spielen und eine ganz hervorragende Jugendarbeit in ihrem Miniorchester und in der Jugendkapelle betreiben würden.

Theorie und Praxis

Dann leitete der Präsident zur Verleihung der Jungmusikerleistungsabzeichen über. Bei den Prüfungen gelten hohe Anforderungen an die Jungmusiker, betonte er. Hier seien nicht nur musikalisches Können, sondern auch Theorie, Praxis und Gehörschulung gefordert. Eine ganz besondere und äußerst seltene Auszeichnung erhielt Manuela Röser.

Sie legte das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold ab. Diese Prüfung absolvieren nur besonders begabte Jungmusiker, so Münch, und Manuela Röser habe keine Mühen gescheut, mehrmals nach Staufen zu fahren, um an der dortigen Akademie das Abzeichen zu erreichen.

Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze legten Jule Schweizer und Sebastian Maier sowie in Silber Louis Walter und Etienne Zinkel ab. jüh